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Волинян попередили про погіршення погодних умов

Волинян попередили про погіршення погодних умов
За даними УкрГідрометцентру, вдень 22 вересня у західних областях, зокрема й на Волині, а 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов.

Тук, тут пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с, - повідомили у прес-службі рятувальників.

22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18°;

23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла.

На Київщині 23-24 вересня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 12-17°.

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Теги: погода, негода
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