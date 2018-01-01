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У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса

У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
У Луцьку розпочався третій фестиваль пива і м'яса.

Гуляння розпочалося у суботу, 22 вересня.

Учасники фестивалю уже розклали смаколики до пінного напою та пригощають перших відвідувачів.

Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька приїхали 15 броварень з різних куточків України. Вони представлять крафтові сорти пива власного виробництва.

Окрім того, закуски та м’ясні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.

У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса

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Теги: фестиваль, пиво
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