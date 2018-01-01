У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
Сьогодні, 13:00
У Луцьку розпочався третій фестиваль пива і м'яса.
Гуляння розпочалося у суботу, 22 вересня.
Учасники фестивалю уже розклали смаколики до пінного напою та пригощають перших відвідувачів.
Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька приїхали 15 броварень з різних куточків України. Вони представлять крафтові сорти пива власного виробництва.
Окрім того, закуски та м’ясні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.
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Гуляння розпочалося у суботу, 22 вересня.
Учасники фестивалю уже розклали смаколики до пінного напою та пригощають перших відвідувачів.
Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька приїхали 15 броварень з різних куточків України. Вони представлять крафтові сорти пива власного виробництва.
Окрім того, закуски та м’ясні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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