На Волині зловили небезпечного «наркобаригу»





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише



18 липня близько 20:03 у Нововолинську в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів, перебуваючи на зупинці громадського транспорту на вулиці Соборна чоловік повторно незаконно збув іншій особі частину таблетки білого кольору за ціною 500 гривень.



Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вона містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0024г, обіг якого обмежено.



19 липня слідче управлінням ГУНП у Волинській області розпочало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, пов’язаних зі наркотичними засобами).



Крім того, в ході проведення 12-го вересня обшуку у помешканні підозрюваного за адресою 5-й мікрорайон, 5/15, працівниками поліції було вилучено паперовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження, ззовні схожа на рослину «канабісу». По факту незаконного придбання, зберігання вказаної речовин триває перевірка.



13-го вересня чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Слідчий під час судового засідання зазначив, що вина повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності.



Суд призначив неодруженому, непрацюючому, раніше судимому мешканцю Нововолинська запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів з визначенням застави в розмірі 88 100 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним,так і іншою особою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську суд взяв під варту з можливістю застави торговця наркотичними речовинами.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише Буг 18 липня близько 20:03 у Нововолинську в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів, перебуваючи на зупинці громадського транспорту на вулиці Соборна чоловік повторно незаконно збув іншій особі частину таблетки білого кольору за ціною 500 гривень.Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вона містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0024г, обіг якого обмежено.19 липня слідче управлінням ГУНП у Волинській області розпочало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, пов’язаних зі наркотичними засобами).Крім того, в ході проведення 12-го вересня обшуку у помешканні підозрюваного за адресою 5-й мікрорайон, 5/15, працівниками поліції було вилучено паперовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження, ззовні схожа на рослину «канабісу». По факту незаконного придбання, зберігання вказаної речовин триває перевірка.13-го вересня чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Слідчий під час судового засідання зазначив, що вина повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності.Суд призначив неодруженому, непрацюючому, раніше судимому мешканцю Нововолинська запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів з визначенням застави в розмірі 88 100 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним,так і іншою особою.

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