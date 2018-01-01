Має бути стратегія розвитку всієї Волинської області, - експерти





Про це йшла мова 21 вересня під час ефіру програми "Протилежний Погляд. LIVE", - пише



Виконавчий директор Китайської торгової Асоціації Руслан Осипенко погоджується, що без єдиної стратегії та системності реалізувати масштабні проекти неможливо.



"Має бути стратегія розвитку всієї області. Сьогодні ви збудували сонячну станцію, а у вас немає заводу, куди її постачати. Виникає низка технічних питань. Без стратегії, плану розвитку всієї області, складно буде окремим районам реалізувати свої проекти", - вважає Руслан Осипенко.



Інший гість ефіру, депутат Луцькради, інвестор Андрій Покровський погоджується та підкреслює, що наполягатиме на створенні стратегії, як депутат Луцької міської ради.



"Якщо ми будемо мати чітку стратегію, на чому я наполягатиму у своїй діяльності, і влада буде її підтримувати, то інвестору буде набагато простіше. Інвестор буде чітко усвідомлювати, що працює тут згідно з волевиявленнями громади цього регіону та підтримки влади. На жаль, поки що у нас ці інструменти не діють. У нас немає ні стратегії, ні правонаступництва. Кожна влада приходить і починає на свій розсуд ставити пріоритети. Натомість інвестор хоче стабільності та тривалий термін", - зазначив Покровський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наявність довготривалої стратегії привабить інвесторів, які бажають вкласти гроші у розвиток Волині та Луцька.Про це йшла мова 21 вересня під час ефіру програми "Протилежний Погляд. LIVE", - пише Конкурент Виконавчий директор Китайської торгової Асоціаціїпогоджується, що без єдиної стратегії та системності реалізувати масштабні проекти неможливо."Має бути стратегія розвитку всієї області. Сьогодні ви збудували сонячну станцію, а у вас немає заводу, куди її постачати. Виникає низка технічних питань. Без стратегії, плану розвитку всієї області, складно буде окремим районам реалізувати свої проекти", - вважає Руслан Осипенко.Інший гість ефіру, депутат Луцькради, інвесторпогоджується та підкреслює, що наполягатиме на створенні стратегії, як депутат Луцької міської ради."Якщо ми будемо мати чітку стратегію, на чому я наполягатиму у своїй діяльності, і влада буде її підтримувати, то інвестору буде набагато простіше. Інвестор буде чітко усвідомлювати, що працює тут згідно з волевиявленнями громади цього регіону та підтримки влади. На жаль, поки що у нас ці інструменти не діють. У нас немає ні стратегії, ні правонаступництва. Кожна влада приходить і починає на свій розсуд ставити пріоритети. Натомість інвестор хоче стабільності та тривалий термін", - зазначив Покровський.

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