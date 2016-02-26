У Ковелі перекриють рух вулицею
Сьогодні, 13:43
У Ковелі через ремонт перекриють вулицю.
Про це пише про Ковель.
У зв’язку з виконанням колійних робіт з 8.00 24 вересня до 17.00 год. 28 вересня перекриють рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді 363 км+070 м. ст. Ковель (вул.Грушевського).
Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схеми.
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Про це пише про Ковель.
У зв’язку з виконанням колійних робіт з 8.00 24 вересня до 17.00 год. 28 вересня перекриють рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді 363 км+070 м. ст. Ковель (вул.Грушевського).
Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схеми.
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