У Ковелі перекриють рух вулицею





Про це пише



У зв’язку з виконанням колійних робіт з 8.00 24 вересня до 17.00 год. 28 вересня перекриють рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді 363 км+070 м. ст. Ковель (вул.Грушевського).



Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схеми.



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