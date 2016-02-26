вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі перекриють рух вулицею

У Ковелі перекриють рух вулицею
У Ковелі через ремонт перекриють вулицю.

Про це пише про Ковель.

У зв’язку з виконанням колійних робіт з 8.00 24 вересня до 17.00 год. 28 вересня перекриють рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді 363 км+070 м. ст. Ковель (вул.Грушевського).

Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, вулиця, пееркриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі перекриють рух вулицею
Сьогодні, 13:43
Має бути стратегія розвитку всієї Волинської області, - експерти
Сьогодні, 13:18
День осіннього рівнодення: що треба та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 13:15
У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
Сьогодні, 13:00
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Перевиконали бюджет: у Ковелі ремонтують дороги. ФОТО Перевиконали бюджет: у Ковелі ремонтують дороги. ФОТО
06 вересень, 09:52
У Ковелі шість вулиць назвали по-новому У Ковелі шість вулиць назвали по-новому
26 лютий, 2016, 16:54
У Ковелі з'явиться нова вулиця У Ковелі з'явиться нова вулиця
27 жовтень, 2015, 17:00
Вулицю Київську хочуть звузити Вулицю Київську хочуть звузити
14 червень, 2015, 09:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі перекриють рух вулицею
Сьогодні, 13:43
 0
Має бути стратегія розвитку всієї Волинської області, - експерти
Сьогодні, 13:18
 0
День осіннього рівнодення: що треба та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку стартував фестиваль пива і м'яса
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8