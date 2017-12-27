Студенти луцького політеху зможуть паралельно навчатися у Польщі





Делегація у складі проф. Войцеха Гіжіцькі і доктора Каміля Дебінські зустрілися з ректором Петром Савчуком.



Метою зустрічі було обговорення початку реалізації проекту «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіоні» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Після обговорення усіх деталей підписали Партнерська угода, яка стала стартом для реалізації проекту по обидва боки кордону.



Працівники університету обговорили з проф. Гіжіцькі співпрацю в рамках програми подвійного диплому для студентів Луцького НТУ. Програма дасть змогу студенту паралельно навчатися у двох закладах вищої освіти, по завершенню чого отримати диплом не лише українського, а й міжнародного зразка.



Наразі планують навчання на таких спеціальностях: інженерія матеріалів, екологія і охорона навколишнього середовища, дизайн в архітектурі, міжнародні економічні відносини, менеджмент, економіка, кібербезпека та туризм. Програма навчання у польському університеті триватиме три семестри. Так, перший – вивчання польської мови та обраних предметів з програми; другий і третій – власне навчання та підготовка дипломної роботи.



Люблінський католицький університет, своєю чергою, пропонує здобувачам освіти звільнення від оплати за навчання (у формі стипендії ректора), можливість до-фінансування до проживання в гуртожитку та харчування, безкоштовний підготовчий курс польської мови.



Детальну інформацію про міжнародні можливості в Луцькому НТУ можна дізнатися у відділі міжнародних зв'язків (тел.: +38(0332)74-61-50 E-mail:

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