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У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО

У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
У Луцьку BMW на єврореєстрації протаранив ЗІЛ у Луцьку. Останній перекинувся.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня на вулиці Львівській, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці, водій BMW рухався на шаленій швидкості, яка сягала близько 150 км/год.

Водій, вочевидь, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення.

Від удару вантажівка з цеглою перекинулася, у неї відірвало задній міст.

Водії живі, проте отримали травми.

У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО

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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Це той водій що недавно під Луцьком збив насмерть велосипедиста.
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Красава
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