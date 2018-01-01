У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У Луцьку BMW на єврореєстрації протаранив ЗІЛ у Луцьку. Останній перекинувся.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня на вулиці Львівській, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, водій BMW рухався на шаленій швидкості, яка сягала близько 150 км/год.
Водій, вочевидь, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення.
Від удару вантажівка з цеглою перекинулася, у неї відірвало задній міст.
Водії живі, проте отримали травми.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня на вулиці Львівській, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, водій BMW рухався на шаленій швидкості, яка сягала близько 150 км/год.
Водій, вочевидь, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення.
Від удару вантажівка з цеглою перекинулася, у неї відірвало задній міст.
Водії живі, проте отримали травми.
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Коментарі 2
Це той водій що недавно під Луцьком збив насмерть велосипедиста.
Красава
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