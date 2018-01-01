У Луцьку від удару іномарки перекинулася вантажівка. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня на вулиці Львівській, - пишуть



Як повідомили очевидці, водій BMW рухався на шаленій швидкості, яка сягала близько 150 км/год.



Водій, вочевидь, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення.



Від удару вантажівка з цеглою перекинулася, у неї відірвало задній міст.



Водії живі, проте отримали травми.





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