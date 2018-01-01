Молодіжка «Волині» програла «Карпатам» на виїзді

Матч ФК «Карпати» U-19 Львів – «Волинь» U-19 закінчився з рахунком 4:2.Протягом останніх років юніорів «Карпат» можна сміливо називати грандами своєї вікової категорії. А до матчу проти «Волині» господарі підходили у статусі одноосібного лідера таблиці (щоправда, без урахування матчів у запасі у «Динамо» та «Шахтаря»), - повідомили у прес-службі футбольного клубу "Волинь".У дебюті поєдинку підопічним Альберта Шахова та Володимира Гапона довелося дещо стримувати атакувальні пориви львів’ян. Із завданням не дати суперникам створити багато гольових можливостей вони впоралися, однак у середині тайму заробили штрафний неподалік від лінії штрафного майданчика. А вже удар гравця «Карпат» Данила Сікана не залишив ніяких шансів Дмитру Харченку – 1:0.Утім, після пропущеного гола «Хрестоносці» заграли активніше і почали сміливо пресингувати гостей біля чужої карної зони та намагатися масовано атакувати господарські володіння. А після перших півгодини гри «Волинь» зрівняла рахунок – подачу з кутового ногою у ближній кут воріт замкнув Артур Рябов. Такий розвиток подій став сюрпризом для голкіпера «Карпат» – 1:1. Ще до перерви вивести нашу команду уперед міг Микола Кухаревич, однак його удар головою після флангового навісу з великими труднощами потягнув господарський воротар. Тож на «антракт» команди пішли за рівного рахунку на табло.Сміливо розпочала «Волинь» і другий тайм. Уже в дебюті хороша позиція для удару була знову ж таки у нашого капітана Артура Рябова, однак його удар заблокували захисники. А далі ми знову пропустили – швидке вкидання аута та комбінацію своєї команди вдало завершив Василь Руніч – 2:1. Святкували «Карпати» зовсім недовго – уже за дві хвилини вдале забігання по лівому флангу точним ударом у дальній кут завершив Микола Тишкун – 2:2. Утім, пані Вдача цього вечора була на боці господарів поля, а двома помилками та неузгодженостями нашого захисту ще двічі скористався той-таки Руніч. «Волинь» намагалася атакувати у відповідь, однак найбільш реальний шанс забити мала уже на останній компенсованій арбітром хвилині гри. Подачу зі штрафного без шансів для голкіпера замикав Хамза Гарсієв – і в цьому випадку м’яч пролетів у якихось сантиметрах від бокової стійки воріт львів’ян.4:2 – достойна поразка нашої команди від лідерів чемпіонату. Уже в наступному поєдинку 28 вересня «Волинь» прийме ще одного фаворита змагань – ровесників з донецького «Шахтаря».