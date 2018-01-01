На автостанції Горохова гуляв лелека. ФОТО





Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написала Ліна Міндюк.



Молодий птах спокійно прогулювався дорогою.



"Ось такий Лелека гуляв собі в Горохові на автостанції..." - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на автостанції перехожі побачили лелеку.Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написалаМолодий птах спокійно прогулювався дорогою."Ось такий Лелека гуляв собі в Горохові на автостанції..." - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію