На автостанції Горохова гуляв лелека. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Горохові на автостанції перехожі побачили лелеку.
Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написала Ліна Міндюк.
Молодий птах спокійно прогулювався дорогою.
"Ось такий Лелека гуляв собі в Горохові на автостанції..." - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написала Ліна Міндюк.
Молодий птах спокійно прогулювався дорогою.
"Ось такий Лелека гуляв собі в Горохові на автостанції..." - йдеться у повідомленні.
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