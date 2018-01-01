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На автостанції Горохова гуляв лелека. ФОТО

На автостанції Горохова гуляв лелека. ФОТО
У Горохові на автостанції перехожі побачили лелеку.

Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написала Ліна Міндюк.

Молодий птах спокійно прогулювався дорогою.

"Ось такий Лелека гуляв собі в Горохові на автостанції..." - йдеться у повідомленні.

На автостанції Горохова гуляв лелека. ФОТО
На автостанції Горохова гуляв лелека. ФОТО

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Теги: лелека, птах, Горохів
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