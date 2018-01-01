На «Лізі сміху» спародіювали зірку з Луцька Монатіка

Дмитра Монатіка потролила команда "Ліги сміху" "Стоянівка" із Молдови.



Ефір шоу відбувся 21 вересня на телеканалі 1+1, - пишуть



Так, перед виступом тренер команди Оля Полякова зауважила, що з недавнього часу Діма Монатік розпочав продавати франшизи на використовування свого бренду, і першими таку франшизу купили в Молдові, тож зараз на сцені Moldovatik.



До слова, гумористи спародіювали пісню «VitaminD».





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