На «Лізі сміху» спародіювали зірку з Луцька Монатіка
Сьогодні, 21:34
Співака із Луцька Дмитра Монатіка потролила команда "Ліги сміху" "Стоянівка" із Молдови.
Ефір шоу відбувся 21 вересня на телеканалі 1+1, - пишуть Волинські новини.
Так, перед виступом тренер команди Оля Полякова зауважила, що з недавнього часу Діма Монатік розпочав продавати франшизи на використовування свого бренду, і першими таку франшизу купили в Молдові, тож зараз на сцені Moldovatik.
До слова, гумористи спародіювали пісню «VitaminD».
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Ефір шоу відбувся 21 вересня на телеканалі 1+1, - пишуть Волинські новини.
Так, перед виступом тренер команди Оля Полякова зауважила, що з недавнього часу Діма Монатік розпочав продавати франшизи на використовування свого бренду, і першими таку франшизу купили в Молдові, тож зараз на сцені Moldovatik.
До слова, гумористи спародіювали пісню «VitaminD».
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