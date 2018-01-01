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Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО

Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО
Показали, як на Волині тренуються спецпризначенці.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Сьогодні, 22 вересня, на базі тренінгового центру поліції Волині завершили підготовку за спеціалізованим навчальним курсом підвищення кваліфікації співробітників поліції особливого призначення.

У програмі навчань поліцейських було проходження психологічних тестів, фізична та вогнева підготовка, основи військової топографії, тактична та інженерна підготовка.

Окрім того, правоохоронці відпрацювали навики виявлення та затримання злочинців, надання медичної допомоги потерпілим.

Спецпризначенців із завершенням навчання привітав заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.

Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО
Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО
Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО
Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО
Показали, як тренуються волинські спецпризначенці. ФОТО

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Теги: поліція, тренування
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