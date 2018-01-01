Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Деякі продукти вирощують працівники зоопарку, або ж приносять люди. Також допомагають продуктові магазини.



Детальніше у сюжеті.





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