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Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО

Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
У літній та теплий осінній періоди харчування тварин обходиться не дуже дорого, 3-3,5 тисячі на день.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Деякі продукти вирощують працівники зоопарку, або ж приносять люди. Також допомагають продуктові магазини.

Детальніше у сюжеті.


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Теги: Луцький зоопарк, їжа, твпарини
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