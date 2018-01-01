Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
У літній та теплий осінній періоди харчування тварин обходиться не дуже дорого, 3-3,5 тисячі на день.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Деякі продукти вирощують працівники зоопарку, або ж приносять люди. Також допомагають продуктові магазини.
Детальніше у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Деякі продукти вирощують працівники зоопарку, або ж приносять люди. Також допомагають продуктові магазини.
Детальніше у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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