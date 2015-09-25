Помер екс-очільник луцького «Мотора»

Микола Матрунчик.



Не стало чоловіка 22 вересня, - повідомляє



Народився Микола Матрунчик 13 січня 1955 року у місті Котовськ Одеської області. У 1977 році закінчив Ризьке вище військове інженерно-авіаційне училище Прибалтійського військового округу за спеціальністю «пілотовані літаючі апарати та двигуни до них».



У 1977 році прийшов працювати на 208-й авіаційний ремонтний завод у Луцьку (з 1992 року – завод державного підприємства Міністерства оборони України, з лютого 1998 року – державне підприємство Міністерства оборони України «Луцький ремонтний завод "Мотор», з березня 2012 року – державне підприємство Луцький ремонтний завод «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром»).



У 1977-1981 роках – старший інженер технічного відділу, лейтенант. У 1981-1986 роках – заступник начальника технічного відділу – головний конструктор. У 1986-1988 роках – начальник технічного відділу – головний технолог. У 1988-1992 роках – головний інженер – заступник начальника заводу. З 1992 року – начальник. з 2004 до 2015 року – директор заводу.



24 серпня 2013 року отримав звання Герой України з врученням ордена Держави — за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної промисловості, впровадження сучасних технологій у виробництво, вагомі трудові досягнення.

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