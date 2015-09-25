вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер екс-очільник луцького «Мотора»

Помер екс-очільник луцького «Мотора»
На 63 році життя помер Герой України, колишній директор державного підприємства "Луцький ремонтний завод «Мотор» Микола Матрунчик.

Не стало чоловіка 22 вересня, - повідомляє Район. Бізнес.

Народився Микола Матрунчик 13 січня 1955 року у місті Котовськ Одеської області. У 1977 році закінчив Ризьке вище військове інженерно-авіаційне училище Прибалтійського військового округу за спеціальністю «пілотовані літаючі апарати та двигуни до них».

У 1977 році прийшов працювати на 208-й авіаційний ремонтний завод у Луцьку (з 1992 року – завод державного підприємства Міністерства оборони України, з лютого 1998 року – державне підприємство Міністерства оборони України «Луцький ремонтний завод "Мотор», з березня 2012 року – державне підприємство Луцький ремонтний завод «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром»).

У 1977-1981 роках – старший інженер технічного відділу, лейтенант. У 1981-1986 роках – заступник начальника технічного відділу – головний конструктор. У 1986-1988 роках – начальник технічного відділу – головний технолог. У 1988-1992 роках – головний інженер – заступник начальника заводу. З 1992 року – начальник. з 2004 до 2015 року – директор заводу.

24 серпня 2013 року отримав звання Герой України з врученням ордена Держави — за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної промисловості, впровадження сучасних технологій у виробництво, вагомі трудові досягнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мотор, завод, директор, Микола Матрунчик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
Сьогодні, 22:26
Помер екс-очільник луцького «Мотора»
Сьогодні, 21:59
На «Лізі сміху» спародіювали зірку з Луцька Монатіка
Сьогодні, 21:34
Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Фонтан, вай-фай і клумби: на День Шацька у селищі відкрили новий сквер. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Завод «Мотор» не може визначитись з директором Завод «Мотор» не може визначитись з директором
25 вересень, 2015, 11:18
Як луцький «Мотор» святкував 80-річчя. ФОТО Як луцький «Мотор» святкував 80-річчя. ФОТО
20 серпень, 10:08
Ми повинні пам’ятати: працівники луцького «Мотору» вшанували полеглих Героїв Ми повинні пам’ятати: працівники луцького «Мотору» вшанували полеглих Героїв
17 серпень, 14:37
Зимові фото луцького заводу «Мотор» Зимові фото луцького заводу «Мотор»
03 березень, 22:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
Сьогодні, 22:26
 0
Помер екс-очільник луцького «Мотора»
Сьогодні, 21:59
 0
На «Лізі сміху» спародіювали зірку з Луцька Монатіка
Сьогодні, 21:34
 0
Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
 0
Фонтан, вай-фай і клумби: на День Шацька у селищі відкрили новий сквер. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8