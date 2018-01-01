У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа





Відповідіний вирок виніс Луцький міськайонний суд 17 вересня, - пише



Інцидент трапився 3 березня близько 22:00 на вулиці Конякіна. Тоді нетверезий чоловік вдарив поліцейського поліції охорони у перенісся. У правоохоронця – закритий перелом кісток спинки носу. На Конякіна охорона прибула на виклик, адже тут порушували громадський спокій. У суді забіяка вину визнав та просив суворо не карати.



Збитки поліцейському відшкодував. Тож обвинуваченому присудили 1 рік умовно.

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