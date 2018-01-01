вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа

У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
У Луцьку чоловікові, який зламав поліцейському носа, присудили 1 рік умовно.

Відповідіний вирок виніс Луцький міськайонний суд 17 вересня, - пише Конкурент.

Інцидент трапився 3 березня близько 22:00 на вулиці Конякіна. Тоді нетверезий чоловік вдарив поліцейського поліції охорони у перенісся. У правоохоронця – закритий перелом кісток спинки носу. На Конякіна охорона прибула на виклик, адже тут порушували громадський спокій. У суді забіяка вину визнав та просив суворо не карати.

Збитки поліцейському відшкодував. Тож обвинуваченому присудили 1 рік умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вирок, поліцеський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
Сьогодні, 22:26
Помер екс-очільник луцького «Мотора»
Сьогодні, 21:59
На «Лізі сміху» спародіювали зірку з Луцька Монатіка
Сьогодні, 21:34
Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Фонтан, вай-фай і клумби: на День Шацька у селищі відкрили новий сквер. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Волинянин, який пропонував поліцейським хабар, заплатить у 17 разів більше Волинянин, який пропонував поліцейським хабар, заплатить у 17 разів більше
13 вересень, 08:31
Суд виправдав волинського поліцейського, якому «приписували» 1000 доларів хабара Суд виправдав волинського поліцейського, якому «приписували» 1000 доларів хабара
09 серпень, 13:40
Засудили волинянина, який торгував патронами Засудили волинянина, який торгував патронами
30 липень, 18:01
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
11 червень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
Сьогодні, 22:26
 0
Помер екс-очільник луцького «Мотора»
Сьогодні, 21:59
 0
На «Лізі сміху» спародіювали зірку з Луцька Монатіка
Сьогодні, 21:34
 0
Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
 0
Фонтан, вай-фай і клумби: на День Шацька у селищі відкрили новий сквер. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8