У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
Сьогодні, 22:26
У Луцьку чоловікові, який зламав поліцейському носа, присудили 1 рік умовно.
Відповідіний вирок виніс Луцький міськайонний суд 17 вересня, - пише Конкурент.
Інцидент трапився 3 березня близько 22:00 на вулиці Конякіна. Тоді нетверезий чоловік вдарив поліцейського поліції охорони у перенісся. У правоохоронця – закритий перелом кісток спинки носу. На Конякіна охорона прибула на виклик, адже тут порушували громадський спокій. У суді забіяка вину визнав та просив суворо не карати.
Збитки поліцейському відшкодував. Тож обвинуваченому присудили 1 рік умовно.
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Відповідіний вирок виніс Луцький міськайонний суд 17 вересня, - пише Конкурент.
Інцидент трапився 3 березня близько 22:00 на вулиці Конякіна. Тоді нетверезий чоловік вдарив поліцейського поліції охорони у перенісся. У правоохоронця – закритий перелом кісток спинки носу. На Конякіна охорона прибула на виклик, адже тут порушували громадський спокій. У суді забіяка вину визнав та просив суворо не карати.
Збитки поліцейському відшкодував. Тож обвинуваченому присудили 1 рік умовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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