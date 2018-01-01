вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, коли Волинь перейде на електронні медичні картки

Відомо, коли Волинь перейде на електронні медичні картки
У Волинській області електронні медичні картки за прогнозами почнуть діяти вже у наступному році.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк в рамках проекту "Звіти наживо" на студії UA:Волинь, - пише Конкурент.

Він зазначив, що медичний реєстр, який був зроблений в рамках Світового банку — це наполовину електронна картка.

"Минулого тижня під час візиту до Міністерства охорони здоров'я ми узгоджували, аби в рамках Світового банку розвинути це в повноцінну електронну картку. Поки що не визначені правила гри. Тобто, яким умовах має відповідати інформаційна система. Це чисто технічні питання, обіцяли, що по "первинці" у листопаді-грудні будуть правила гри і після того ми повноцінно зможемо вже розвиватися в електронну медичну картку", - зазначив Ігор Ващенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медична картка, реформа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, коли Волинь перейде на електронні медичні картки
Сьогодні, 03:19
Волинська громада придбала потужний автогрейдер
Сьогодні, 02:12
Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак
Сьогодні, 01:17
23 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
22 вересень, 23:43
Схожі новини
В яких районах Волині підписали найбільше декларацій з лікарями В яких районах Волині підписали найбільше декларацій з лікарями
11 вересень, 18:16
Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу» Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу»
18 липень, 12:00
Для волинських шкіл уряд виділив 36 мільйонів Для волинських шкіл уряд виділив 36 мільйонів
15 травень, 17:01
Повідомили, як «переформатують» луцькі медзаклади у рамках реформи Повідомили, як «переформатують» луцькі медзаклади у рамках реформи
21 квітень, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, коли Волинь перейде на електронні медичні картки
Сьогодні, 03:19
 0
Волинська громада придбала потужний автогрейдер
Сьогодні, 02:12
 0
Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак
Сьогодні, 01:17
 0
23 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
22 вересень, 23:43
 0
Медіа
відео
1/8