Відомо, коли Волинь перейде на електронні медичні картки





Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк в рамках проекту "Звіти наживо" на студії UA:Волинь, - пише



Він зазначив, що медичний реєстр, який був зроблений в рамках Світового банку — це наполовину електронна картка.



"Минулого тижня під час візиту до Міністерства охорони здоров'я ми узгоджували, аби в рамках Світового банку розвинути це в повноцінну електронну картку. Поки що не визначені правила гри. Тобто, яким умовах має відповідати інформаційна система. Це чисто технічні питання, обіцяли, що по "первинці" у листопаді-грудні будуть правила гри і після того ми повноцінно зможемо вже розвиватися в електронну медичну картку", - зазначив Ігор Ващенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області електронні медичні картки за прогнозами почнуть діяти вже у наступному році.Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністраціїв рамках проекту "Звіти наживо" на студії UA:Волинь, - пише Конкурент Він зазначив, що медичний реєстр, який був зроблений в рамках Світового банку — це наполовину електронна картка."Минулого тижня під час візиту до Міністерства охорони здоров'я ми узгоджували, аби в рамках Світового банку розвинути це в повноцінну електронну картку. Поки що не визначені правила гри. Тобто, яким умовах має відповідати інформаційна система. Це чисто технічні питання, обіцяли, що по "первинці" у листопаді-грудні будуть правила гри і після того ми повноцінно зможемо вже розвиватися в електронну медичну картку", - зазначив Ігор Ващенюк.

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