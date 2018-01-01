Відомо, коли Волинь перейде на електронні медичні картки
Сьогодні, 03:19
У Волинській області електронні медичні картки за прогнозами почнуть діяти вже у наступному році.
Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк в рамках проекту "Звіти наживо" на студії UA:Волинь, - пише Конкурент.
Він зазначив, що медичний реєстр, який був зроблений в рамках Світового банку — це наполовину електронна картка.
"Минулого тижня під час візиту до Міністерства охорони здоров'я ми узгоджували, аби в рамках Світового банку розвинути це в повноцінну електронну картку. Поки що не визначені правила гри. Тобто, яким умовах має відповідати інформаційна система. Це чисто технічні питання, обіцяли, що по "первинці" у листопаді-грудні будуть правила гри і після того ми повноцінно зможемо вже розвиватися в електронну медичну картку", - зазначив Ігор Ващенюк.
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Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк в рамках проекту "Звіти наживо" на студії UA:Волинь, - пише Конкурент.
Він зазначив, що медичний реєстр, який був зроблений в рамках Світового банку — це наполовину електронна картка.
"Минулого тижня під час візиту до Міністерства охорони здоров'я ми узгоджували, аби в рамках Світового банку розвинути це в повноцінну електронну картку. Поки що не визначені правила гри. Тобто, яким умовах має відповідати інформаційна система. Це чисто технічні питання, обіцяли, що по "первинці" у листопаді-грудні будуть правила гри і після того ми повноцінно зможемо вже розвиватися в електронну медичну картку", - зазначив Ігор Ващенюк.
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