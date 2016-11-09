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У Луцьку засудили грабіжників, які вдиралися у квартири та погрожували зброєю

У Луцьку засудили грабіжників, які вдиралися у квартири та погрожували зброєю
У Луцьку засудили двох злочинців, які грабували квартири, погрожуючи власникам пістолетом.

Вирок Луцький міськрайонний суд виніс 18 вересня, - пише Конкурент.

Події відбувалися у 2016-2017 роках. Під час першого встановленого епізоду, один із обвинувачених разом із ще одним невстановленим спільником проникнули в квартиру, де наставили на господиню пістолет. Викрали 300 доларів, 5 тисяч гривень, коштовності, техніку та навіть парфуми.

Пізніше свої злочини обвинувачувані повторили у інших квартирах у Володимирі-Волинському ще кілька разів. Щоправда, не кожного разу на місці заставали господарів. Однак зловмисники викрадали навіть дитячу ляльку, жіночі колготки та шампунь для волосся.

Обидва злочинці вину визнали. Вони вже мали проблеми із законом та мають на утримані по двох неповнолітніх дітей. Чоловіків засудили до 4 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: злочин, пограбування
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