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Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію

Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
На базі тренінгового центру поліції Волині завершили підготовку за спеціалізованим навчальним курсом підвищення кваліфікації співробітників поліції особливого призначення.

Навчання відбулися сьогодні, 22 вересня, - повідомляє прес-служба Нацполіції Волині.

У програмі навчань поліцейських було проходження психологічних тестів, фізична та вогнева підготовка, основи військової топографії, тактична та інженерна підготовка. Окрім того, правоохоронці відпрацювали навики виявлення та затримання злочинців, надання медичної допомоги потерпілим.

Спецпризначенців із завершенням навчання привітав заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію

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Теги: прваоохоронці, навчання, спецпризначенці
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