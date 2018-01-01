Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію





Навчання відбулися сьогодні, 22 вересня, - повідомляє прес-служба Нацполіції Волині.



У програмі навчань поліцейських було проходження психологічних тестів, фізична та вогнева підготовка, основи військової топографії, тактична та інженерна підготовка. Окрім того, правоохоронці відпрацювали навики виявлення та затримання злочинців, надання медичної допомоги потерпілим.



Спецпризначенців із завершенням навчання привітав заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.



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