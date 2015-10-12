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На Волині шукають дільничих офіцерів

На Волині шукають дільничих офіцерів
На Волині є 14 вакасій дільничих офіцерів поліції.

Про це повідомляють на сайті головного управління Нацполіції області.

Так, офіцерське поповнення потрібне у таких структурах:

- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2;

- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції – 2;

- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 3;

- Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Рожищенське відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.

Ознайомитись з переліком вакантних посад (по районах), етапами проходження конкурсного відбору та заповнити анкету кандидата можна на офіційному порталі системи відбору кадрів Національної поліції України.

Прийом оnline-анкети та документів - з 17 вересня по02 жовтня 2018 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та та електронною адресою [email protected]

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Теги: поліція, дільничий, відбір
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