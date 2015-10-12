На Волині шукають дільничих офіцерів





Про це повідомляють на сайті головного управління Нацполіції області.



Так, офіцерське поповнення потрібне у таких структурах:



- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2;



- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції – 2;



- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 3;



- Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Рожищенське відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.



Ознайомитись з переліком вакантних посад (по районах), етапами проходження конкурсного відбору та заповнити анкету кандидата можна на офіційному порталі системи відбору кадрів Національної поліції України.



Прийом оnline-анкети та документів - з 17 вересня по02 жовтня 2018 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та та електронною адресою



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині є 14 вакасій дільничих офіцерів поліції.Про це повідомляють на сайті головного управління Нацполіції області.Так, офіцерське поповнення потрібне у таких структурах:- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2;- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції – 2;- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 3;- Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Рожищенське відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.Ознайомитись з переліком вакантних посад (по районах), етапами проходження конкурсного відбору та заповнити анкету кандидата можна на офіційному порталі системи відбору кадрів Національної поліції України.Прийом оnline-анкети та документів - з 17 вересня по02 жовтня 2018 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та та електронною адресою [email protected]

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