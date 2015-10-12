На Волині шукають дільничих офіцерів
Сьогодні, 07:11
На Волині є 14 вакасій дільничих офіцерів поліції.
Про це повідомляють на сайті головного управління Нацполіції області.
Так, офіцерське поповнення потрібне у таких структурах:
- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2;
- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції – 2;
- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 3;
- Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Рожищенське відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.
Ознайомитись з переліком вакантних посад (по районах), етапами проходження конкурсного відбору та заповнити анкету кандидата можна на офіційному порталі системи відбору кадрів Національної поліції України.
Прийом оnline-анкети та документів - з 17 вересня по02 жовтня 2018 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та та електронною адресою [email protected]
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Про це повідомляють на сайті головного управління Нацполіції області.
Так, офіцерське поповнення потрібне у таких структурах:
- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2;
- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції – 2;
- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 3;
- Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Рожищенське відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.
Ознайомитись з переліком вакантних посад (по районах), етапами проходження конкурсного відбору та заповнити анкету кандидата можна на офіційному порталі системи відбору кадрів Національної поліції України.
Прийом оnline-анкети та документів - з 17 вересня по02 жовтня 2018 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та та електронною адресою [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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