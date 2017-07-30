Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак
Сьогодні, 01:17
У Луцьку буде щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд.
Захід запланували на 30 вересня, - пише Волинь Online.
Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, поаток виставки - о 18:00.
Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід запланували на 30 вересня, - пише Волинь Online.
Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, поаток виставки - о 18:00.
Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак
Сьогодні, 01:17
23 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тести та постріли: як волинські спецпризначенці підвищували кваліфікацію
22 вересень, 23:43
У Луцьку засудили чоловіка, який зламав поліцейському носа
22 вересень, 22:26
Помер екс-очільник луцького «Мотора»
22 вересень, 21:59