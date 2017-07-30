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Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак

Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак
У Луцьку буде щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд.

Захід запланували на 30 вересня, - пише Волинь Online.

Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, поаток виставки - о 18:00.

Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.

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Теги: виставка, собаки
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