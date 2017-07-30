Зразкові чотирилапі: у Луцьку відбудеться виставка собак





Захід запланували на 30 вересня, - пише



Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, поаток виставки - о 18:00.



Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.

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