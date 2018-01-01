«Чекали 40 хвилин, поки воно виспиться»: у Луцьку скаржаться на маршрутників

У Луцьку скаржаться на водіїв маршруту №12 - мовляв, зранку дводиться довго чекати, поки ті наешті вийдуть на маршрут.Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав"Ось так працюють водії маршру 12. 40 хвилин чекали поки воно виспиться зранку і зробить послугу нас підвезти", - написав чоловік та виклав фото маршрутки.Нагадаємо, це непоодинокий випадок, коли містяни. Так, незодавно виник скандал через те, що кілька маршруток поспіль, одій взяв зі школярів по