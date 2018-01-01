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«Чекали 40 хвилин, поки воно виспиться»: у Луцьку скаржаться на маршрутників

«Чекали 40 хвилин, поки воно виспиться»: у Луцьку скаржаться на маршрутників
У Луцьку скаржаться на водіїв маршруту №12 - мовляв, зранку дводиться довго чекати, поки ті наешті вийдуть на маршрут.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав Сергій Садовський.

"Ось так працюють водії маршру 12. 40 хвилин чекали поки воно виспиться зранку і зробить послугу нас підвезти", - написав чоловік та виклав фото маршрутки.

Нагадаємо, це непоодинокий випадок, коли містяни скражаться на якість перевезень. Так, незодавно виник скандал через те, що кілька маршруток поспіль не зупинилися дітям, одій взяв зі школярів по 5 гривень за проїзд.
«Чекали 40 хвилин, поки воно виспиться»: у Луцьку скаржаться на маршрутників

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Теги: маршрутки, скраги
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