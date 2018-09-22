Як було колись: показали фото першого аеродрому у Луцьку





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Саме тут колись літали над містом на Ан-2. Частенько на свята проводили демонстраційні польоти. Білет коштував один карбованець за 10 хв польоту. Від бажаючих не було відбою.

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Березень 1980. Аеродром знаходився на полі, де зараз розташовані "Там-Там", "ПортCity" та розбудовується новий 55-й квартал. Обмежений вулицями Карпенка-Карого, Спортивною, проспектом Перемоги і річкою Сапалаївка. Злітно-посадкова смуга (ЗПС) розташовувалась паралельно залізниці в бік танкодорома або авіаційної частини на колишній вул. Ленінградській (нині Привокзальна). Через ґрунтову ЗПС в дощову погоду або весняне болото літаки в Луцькому аеропорту не літали.



Будівля льотних служб старого Луцького аеропорту. Березень 1980

В аеропорту експлуатувалися в основному кукурузники (Ан-2, було 7-10 літаків), але було і два Ли-2 (двомоторні типу "Дуглас"), Окремо стояв зачохлений вертоліт Ми-4. Кукурузники літали по західних областях України — Львів, Ужгород, Рівне, Житомир, Хмельницький і т.д. Ли-2 далі — Київ, Харків, Донецьк і.т.д. Іноді літали на "хімію", тобто оприскували с/г поля.

Ось таким чином вантажили хімічні добрива на літаки Ан-2. Початок 1970-х рр.

Практично кожен рік влітку з луцького авіазагону виділялося від двох до чотирьох Ан-2 на "хімію".



Якщо працювати доводилося в радіусі до 100 км, навісне обладнання та добрива вантажилися на території аеропорту. Для чого в самому кінці ЗПС було обладнане легке сховище і транспортер для завантаження отрути в бункер літака. Добрива в сховище доставлялося на вантажівках.



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