На Волині чоловік звинуватив таксиста у крадіжці грошей, які сам пропив





Про це повідомляє



Чоловік скуплявся у райцентрі, а опісля вживав алкоголь та поїхав додому на таксі. У нетверезому стані чоловік забув, скільки грошей у нього було, скільки розміняв валюти і витратив, а скільки злотих залишив у домашній скарбниці.



Відтак удома він перевірив місце, де лежали гроші, та зателефонував у поліцію, звинувативши у їх крадіжці таксиста.



Допомогти виправдати без вини винуватого водія допомогла дружина любителя чарки, який випивав ос уже кілька днів поспіль. Вона підрахувала витрачені та "пропиті" гроші, із'ясувалося, що нічкої крадіжки не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Печихвости Горохівскього району поскражвися у поліцію, що його обікрав таксист. Однак з'ясувалося, що чоловік витратив кошти на випивку та просто забув про це.Про це повідомляє газета "Волинь". Чоловік скуплявся у райцентрі, а опісля вживав алкоголь та поїхав додому на таксі. У нетверезому стані чоловік забув, скільки грошей у нього було, скільки розміняв валюти і витратив, а скільки злотих залишив у домашній скарбниці.Відтак удома він перевірив місце, де лежали гроші, та зателефонував у поліцію, звинувативши у їх крадіжці таксиста.Допомогти виправдати без вини винуватого водія допомогла дружина любителя чарки, який випивав ос уже кілька днів поспіль. Вона підрахувала витрачені та "пропиті" гроші, із'ясувалося, що нічкої крадіжки не було.

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