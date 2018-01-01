Лучанка поскаржилася у поліцію через постріли по вікнах
Сьогодні, 10:28
Лучанка скражиться, що уночі невідомі пошкодили вікна - жінка переконана, що по них стріляли із пневматичного пістолета.
Про інцидент, який трапився у ніч з 21 на 22 вересня Інна Столярчук написала у спільності "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"Вчора вночі, з 21 на 22 вересня, мені тупо обстріляли вікна балкону... Пошкоджене скло, 8 вистрілів. Балкон виходить на "Срібні Лелеки" спочатку думала що салют, але більш схиляюсь що пневмат, від салюта було б інше пошкодження...", - йдеться у дописі.
За словами жінки, думка про це не вкладається їй у голові. Адже у вікні на момент пострілів міг хтось стояти. Окрім того, Столярчук повідомила, що викликала поліцію та написала заяву.
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Про інцидент, який трапився у ніч з 21 на 22 вересня Інна Столярчук написала у спільності "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"Вчора вночі, з 21 на 22 вересня, мені тупо обстріляли вікна балкону... Пошкоджене скло, 8 вистрілів. Балкон виходить на "Срібні Лелеки" спочатку думала що салют, але більш схиляюсь що пневмат, від салюта було б інше пошкодження...", - йдеться у дописі.
За словами жінки, думка про це не вкладається їй у голові. Адже у вікні на момент пострілів міг хтось стояти. Окрім того, Столярчук повідомила, що викликала поліцію та написала заяву.
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