Експерт розповів, чому варто розвивати промисловість більше, ніж аграрну сферу





Таку думку 21 вересня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд. LIVE" висловив виконавчий директор Китайської торгової Асоціації Руслан Осипенко, - пише



"Заяви про те, що ми станемо великою аграрною державою, м'яко кажучи, не вірні. Пояснюю: по-перше, ні одна аграрна держава не ставала лідером в торгівлі у світі. По-друге, є велика залежність від коливання ринку на продукцію. Тобто, ви продаєте зерно, а не додану вартість, не переробляєте це зерно і торгуєте борошном. Для того, щоб його виростити, ми не вирощуємо, вдосконалюємо науково насіння. Пестициди ми не робимо. Навіть в аграрній сфері Україна залежить від імпортних поставок: пестицидів, зерна та насіння", - пояснив експерт.



Залежність від імпорту, відсутність потужностей для збереження зерна не дає змогу в розвитку в аграрній сфері.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ключ до успіху економіки України - розвиток промисловості, натомість аграрна сфера сильно залежить від коливань на инку продукції.Таку думку 21 вересня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд. LIVE" висловив виконавчий директор Китайської торгової Асоціації, - пише Конкурент "Заяви про те, що ми станемо великою аграрною державою, м'яко кажучи, не вірні. Пояснюю: по-перше, ні одна аграрна держава не ставала лідером в торгівлі у світі. По-друге, є велика залежність від коливання ринку на продукцію. Тобто, ви продаєте зерно, а не додану вартість, не переробляєте це зерно і торгуєте борошном. Для того, щоб його виростити, ми не вирощуємо, вдосконалюємо науково насіння. Пестициди ми не робимо. Навіть в аграрній сфері Україна залежить від імпортних поставок: пестицидів, зерна та насіння", - пояснив експерт.Залежність від імпорту, відсутність потужностей для збереження зерна не дає змогу в розвитку в аграрній сфері.

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