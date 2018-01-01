Експерт розповів, чому варто розвивати промисловість більше, ніж аграрну сферу
Сьогодні, 11:10
Ключ до успіху економіки України - розвиток промисловості, натомість аграрна сфера сильно залежить від коливань на инку продукції.
Таку думку 21 вересня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд. LIVE" висловив виконавчий директор Китайської торгової Асоціації Руслан Осипенко, - пише Конкурент.
"Заяви про те, що ми станемо великою аграрною державою, м'яко кажучи, не вірні. Пояснюю: по-перше, ні одна аграрна держава не ставала лідером в торгівлі у світі. По-друге, є велика залежність від коливання ринку на продукцію. Тобто, ви продаєте зерно, а не додану вартість, не переробляєте це зерно і торгуєте борошном. Для того, щоб його виростити, ми не вирощуємо, вдосконалюємо науково насіння. Пестициди ми не робимо. Навіть в аграрній сфері Україна залежить від імпортних поставок: пестицидів, зерна та насіння", - пояснив експерт.
Залежність від імпорту, відсутність потужностей для збереження зерна не дає змогу в розвитку в аграрній сфері.
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Таку думку 21 вересня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд. LIVE" висловив виконавчий директор Китайської торгової Асоціації Руслан Осипенко, - пише Конкурент.
"Заяви про те, що ми станемо великою аграрною державою, м'яко кажучи, не вірні. Пояснюю: по-перше, ні одна аграрна держава не ставала лідером в торгівлі у світі. По-друге, є велика залежність від коливання ринку на продукцію. Тобто, ви продаєте зерно, а не додану вартість, не переробляєте це зерно і торгуєте борошном. Для того, щоб його виростити, ми не вирощуємо, вдосконалюємо науково насіння. Пестициди ми не робимо. Навіть в аграрній сфері Україна залежить від імпортних поставок: пестицидів, зерна та насіння", - пояснив експерт.
Залежність від імпорту, відсутність потужностей для збереження зерна не дає змогу в розвитку в аграрній сфері.
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