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Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків

Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
В мережі Інтернет опублікували чарівні панорамні світлини Луцька, зроблені із дахів будинків.

Фото опублікував сайт Волинь. ua з посиланням на Фото з Access densed.

Знімки зроблені переважно у ранковий час, адже на фото вранішні промені сонця поступово заливають Луцьк. Подекуди ще видніється туман, який "зачепився" за будівльні крани, які стримлять у небо, однак іже за кілька хвини над містом стає ясно. Тож Луцьк відблискує золотим куполом церкви, води спокійного Стиру стають схожими на срібло, а яксраві багатоповерхівки виграють барвами.

Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків

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Теги: фото, Луцьк, висота
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Коментарі 1
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дивовижніше не буває.....
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