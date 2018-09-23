Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків
Сьогодні, 14:55
В мережі Інтернет опублікували чарівні панорамні світлини Луцька, зроблені із дахів будинків.
Фото опублікував сайт Волинь. ua з посиланням на Фото з Access densed.
Знімки зроблені переважно у ранковий час, адже на фото вранішні промені сонця поступово заливають Луцьк. Подекуди ще видніється туман, який "зачепився" за будівльні крани, які стримлять у небо, однак іже за кілька хвини над містом стає ясно. Тож Луцьк відблискує золотим куполом церкви, води спокійного Стиру стають схожими на срібло, а яксраві багатоповерхівки виграють барвами.
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Фото опублікував сайт Волинь. ua з посиланням на Фото з Access densed.
Знімки зроблені переважно у ранковий час, адже на фото вранішні промені сонця поступово заливають Луцьк. Подекуди ще видніється туман, який "зачепився" за будівльні крани, які стримлять у небо, однак іже за кілька хвини над містом стає ясно. Тож Луцьк відблискує золотим куполом церкви, води спокійного Стиру стають схожими на срібло, а яксраві багатоповерхівки виграють барвами.
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Коментарі 1
дивовижніше не буває.....
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