Луцьк прекрасний: дивовижні фото із дахів будинків





Фото опублікував сайт



Знімки зроблені переважно у ранковий час, адже на фото вранішні промені сонця поступово заливають Луцьк. Подекуди ще видніється туман, який "зачепився" за будівльні крани, які стримлять у небо, однак іже за кілька хвини над містом стає ясно. Тож Луцьк відблискує золотим куполом церкви, води спокійного Стиру стають схожими на срібло, а яксраві багатоповерхівки виграють барвами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі Інтернет опублікували чарівні панорамні світлини Луцька, зроблені із дахів будинків.Фото опублікував сайт Волинь. ua з посиланням на Фото з Access densed.Знімки зроблені переважно у ранковий час, адже на фото вранішні промені сонця поступово заливають Луцьк. Подекуди ще видніється туман, який "зачепився" за будівльні крани, які стримлять у небо, однак іже за кілька хвини над містом стає ясно. Тож Луцьк відблискує золотим куполом церкви, води спокійного Стиру стають схожими на срібло, а яксраві багатоповерхівки виграють барвами.

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