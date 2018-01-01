Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів

Руслан Теліпський за майже місяць здолав пішки 800 кілометрів.



Майже без грошей та з мінімумом продуктів 24 серпня Теліпський вирушив зі Слов'янська до Канева. Шлях назвав "Тарасів дороговказ" і проклав його через сім областей, - йдеться у сюжеті



За чотири тижні Руслан подолав 800 кілометрів. Прокидався о 4:00 і в дорогу, їжею пригощали місцеві жителі, в них й ночував.



"Багато людей підходило, коли бачили прапор, то реагували позитивно і вигукували "Слава Україні!" – "Героям слава!", – розповів мандрівник Руслан Теліпський.



У Каневі Руслана зустрічали студенти. Говорили про Україну, патріотизм та піднялися на Чернечу гору до могили Тараса Шевченка.



"Заради України, заради єднання, заради хлопців, які дарують нам мирне небо, заради тих хлопців, які томляться в кремлівських застінках", – зазначив Теліпський.



Це вже друга мандрівка Руслана. 10 років тому до Тарасової гори чоловік йшов з Луцька. У всіх містах та селах через які прямував фотографував пам'ятники Шевченку. Його мета – зібрати якомога більше світлин постаментів Кобзаря. Вже має 1300 фото з 30 країн світу.



"Це дуже добре, що є такі люди, які не забувають нашу історію, які прославляють нашу Україну. Це підбадьорює інших людей, наставляє на вірну дорогу", – сказав студент Андрій Орел.



А за 10 років мандрівник мріє втілити наступну подорож, цього разу готується прокласти шлях із півдня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник волонтерського руху "Меценати для солдата"за майже місяць здолав пішки 800 кілометрів.Майже без грошей та з мінімумом продуктів 24 серпня Теліпський вирушив зі Слов'янська до Канева. Шлях назвав "Тарасів дороговказ" і проклав його через сім областей, - йдеться у сюжеті 24 каналу ..За чотири тижні Руслан подолав 800 кілометрів. Прокидався о 4:00 і в дорогу, їжею пригощали місцеві жителі, в них й ночував."Багато людей підходило, коли бачили прапор, то реагували позитивно і вигукували "Слава Україні!" – "Героям слава!", – розповів мандрівник Руслан Теліпський.У Каневі Руслана зустрічали студенти. Говорили про Україну, патріотизм та піднялися на Чернечу гору до могили Тараса Шевченка."Заради України, заради єднання, заради хлопців, які дарують нам мирне небо, заради тих хлопців, які томляться в кремлівських застінках", – зазначив Теліпський.Це вже друга мандрівка Руслана. 10 років тому до Тарасової гори чоловік йшов з Луцька. У всіх містах та селах через які прямував фотографував пам'ятники Шевченку. Його мета – зібрати якомога більше світлин постаментів Кобзаря. Вже має 1300 фото з 30 країн світу."Це дуже добре, що є такі люди, які не забувають нашу історію, які прославляють нашу Україну. Це підбадьорює інших людей, наставляє на вірну дорогу", – сказав студентА за 10 років мандрівник мріє втілити наступну подорож, цього разу готується прокласти шлях із півдня.

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