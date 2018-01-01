вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів

Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів
Очільник волонтерського руху "Меценати для солдата" Руслан Теліпський за майже місяць здолав пішки 800 кілометрів.

Майже без грошей та з мінімумом продуктів 24 серпня Теліпський вирушив зі Слов'янська до Канева. Шлях назвав "Тарасів дороговказ" і проклав його через сім областей, - йдеться у сюжеті 24 каналу..

За чотири тижні Руслан подолав 800 кілометрів. Прокидався о 4:00 і в дорогу, їжею пригощали місцеві жителі, в них й ночував.

"Багато людей підходило, коли бачили прапор, то реагували позитивно і вигукували "Слава Україні!" – "Героям слава!", – розповів мандрівник Руслан Теліпський.

У Каневі Руслана зустрічали студенти. Говорили про Україну, патріотизм та піднялися на Чернечу гору до могили Тараса Шевченка.

"Заради України, заради єднання, заради хлопців, які дарують нам мирне небо, заради тих хлопців, які томляться в кремлівських застінках", – зазначив Теліпський.

Це вже друга мандрівка Руслана. 10 років тому до Тарасової гори чоловік йшов з Луцька. У всіх містах та селах через які прямував фотографував пам'ятники Шевченку. Його мета – зібрати якомога більше світлин постаментів Кобзаря. Вже має 1300 фото з 30 країн світу.

"Це дуже добре, що є такі люди, які не забувають нашу історію, які прославляють нашу Україну. Це підбадьорює інших людей, наставляє на вірну дорогу", – сказав студент Андрій Орел.

А за 10 років мандрівник мріє втілити наступну подорож, цього разу готується прокласти шлях із півдня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Руслан Теліпський, Тарасів дороговказ, хода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО
Сьогодні, 12:44
Мама просить допомоги: на реабілітацію маленької волинянки треба 25 тисяч
Сьогодні, 12:12
Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів
Сьогодні, 11:45
Експерт розповів, чому варто розвивати промисловість більше, ніж аграрну сферу
Сьогодні, 11:10
Лучанка поскаржилася у поліцію через постріли по вікнах
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
Луцький волонтер пішки пройшов від Слов’янська до Канева. ВІДЕО Луцький волонтер пішки пройшов від Слов’янська до Канева. ВІДЕО
20 вересень, 21:29
Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО Відомий луцький волонтер вирушив у пішу патріотичну мандрівку. ФОТО. ВІДЕО
07 вересень, 19:17
У Луцьку шукають добровольців, котрі допоможуть зібрати гостинці дітям загиблих бійців У Луцьку шукають добровольців, котрі допоможуть зібрати гостинці дітям загиблих бійців
28 березень, 11:00
У Луцьку волонтери роздаватимуть одяг дітям атовців У Луцьку волонтери роздаватимуть одяг дітям атовців
01 березень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО
Сьогодні, 12:44
 0
Мама просить допомоги: на реабілітацію маленької волинянки треба 25 тисяч
Сьогодні, 12:12
 0
Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів
Сьогодні, 11:45
 0
Експерт розповів, чому варто розвивати промисловість більше, ніж аграрну сферу
Сьогодні, 11:10
 0
Лучанка поскаржилася у поліцію через постріли по вікнах
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8