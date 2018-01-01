Луцькі бійці стали призерами всеукраїнського турніру з ММА
Сьогодні, 07:45
Команда клубу бойових мстецтв "Рride" із Луцька зайняла третє місце на Всеукраїнському турнірі зі змішаних єдиноборств ММА.
Про це написав тренер клубу "Рride" Олександр Кулаков на своїй сторінці у мережі Facebook.
Турнір відбувався 21-22 вересня у місті Тульчин Вінницької області. Так, команда клубу завоювала третє загальнокомандне місце.
"Волинь вкотре підтверджує рівень підготовки спортсменів на всеукраїнських стартах. Діти здобувають новий і новий досвід та перемоги у змаганнях з різних видів бойових мистецтв", - написав тререр та привітав переможців і призерів.
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Про це написав тренер клубу "Рride" Олександр Кулаков на своїй сторінці у мережі Facebook.
Турнір відбувався 21-22 вересня у місті Тульчин Вінницької області. Так, команда клубу завоювала третє загальнокомандне місце.
"Волинь вкотре підтверджує рівень підготовки спортсменів на всеукраїнських стартах. Діти здобувають новий і новий досвід та перемоги у змаганнях з різних видів бойових мистецтв", - написав тререр та привітав переможців і призерів.
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