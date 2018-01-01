вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі бійці стали призерами всеукраїнського турніру з ММА

Луцькі бійці стали призерами всеукраїнського турніру з ММА
Команда клубу бойових мстецтв "Рride" із Луцька зайняла третє місце на Всеукраїнському турнірі зі змішаних єдиноборств ММА.

Про це написав тренер клубу "Рride" Олександр Кулаков на своїй сторінці у мережі Facebook.

Турнір відбувався 21-22 вересня у місті Тульчин Вінницької області. Так, команда клубу завоювала третє загальнокомандне місце.

"Волинь вкотре підтверджує рівень підготовки спортсменів на всеукраїнських стартах. Діти здобувають новий і новий досвід та перемоги у змаганнях з різних видів бойових мистецтв", - написав тререр та привітав переможців і призерів.
Луцькі бійці стали призерами всеукраїнського турніру з ММА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійці, ММА, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
MONATIK передав «привіт» луцькому кварталу
Сьогодні, 08:22
Луцькі бійці стали призерами всеукраїнського турніру з ММА
Сьогодні, 07:45
Юний волинянин заспівав із Тіною Кароль та виграв путівку до Китаю
Сьогодні, 06:14
Маленькому волинянину потрібні кошти, щоб долікуватися в Китаї
Сьогодні, 05:35
У волинському селі взялися за ремонт дитсадка
Сьогодні, 03:45
Схожі новини
«Волинь» удома розгромила «Балкани» «Волинь» удома розгромила «Балкани»
16 вересень, 21:20
У «Волині» – вражаюча серія перемог У «Волині» – вражаюча серія перемог
19 серпень, 11:21
Луцька «Волинь» обіграла «Суми» Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
18 серпень, 20:14
Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги
08 серпень, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
MONATIK передав «привіт» луцькому кварталу
Сьогодні, 08:22
 0
Луцькі бійці стали призерами всеукраїнського турніру з ММА
Сьогодні, 07:45
 0
Юний волинянин заспівав із Тіною Кароль та виграв путівку до Китаю
Сьогодні, 06:14
 0
Маленькому волинянину потрібні кошти, щоб долікуватися в Китаї
Сьогодні, 05:35
 0
У волинському селі взялися за ремонт дитсадка
Сьогодні, 03:45
 0
Медіа
відео
1/8