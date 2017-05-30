Мама просить допомоги: на реабілітацію маленької волинянки треба 25 тисяч

Мілана Грушевська хворіє на ДЦП - на курс реабілітації дівчинці треба 25 тисяч гривень.



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Мама дівчинки Ольга Грушевська, розповідає що Мілана народилася дуже рано, 6-місячною, вагою лише 900 грамів. Немовля із мамою відправили до Луцька, і саме тут у лікарні дитині поставили два страшних діагнози, згодом додався третій – ДЦП. Лікарі стверджували, що навіть, якщо дитина виживе, то ймовірність ходити і говорити дуже низька.



«Будучи немовлям Міланка перенесла операцію на очі. Причиною стало відшарування сітківки. Медики не знали, чи варто взагалі робити операцію: якщо не оперувати – ризикували залишитись незрячим, оперувати – теж були побоювання, що не витримає наркозу. Все таки вирішили робити операцію. Два з половиною місяці перебували у «Охматдиті», де була проведена ще одна операція – шунтування мозку. Якщо бути точнішим, шунтуюча система, поставлена у Луцьку, зрушилась і довелось вправляти», – ділиться Ольга.



Мілана з мамою пройшли через безліч реабілітаційних центрів, та результатів це не давало. Пізніше дізналася про «Вільний рух» у Борисполі, де лікують хворих діток на ДЦП від перших днів народження до шістнадцятирічного віку. Вже на третій день занять Мілана трималась за ліжечко, потім почала злазити з нього. Лікар, який оглядав її, відверто говорив, що діагноз важкий. Проте зазначив, що вона буде ходити до шести років, якщо займатись з нею.



«На сьогодні ми вже ходимо, тримаючись за руку та штовхаємо візок. Мілана говорити, хоча це їй важко, але вона все розуміє, поволі рахує, розрізняє кольори, вимовляє деякі слова, але найбільше любить бавитись у телефоні. Ось тут вона справжній майстер», – стверджує мама.



У серпні Ольга з Міланкою вкотре побували на реабілітації, вартість якої сягнула 25 тисяч гривень. Жінка зізнається, якби можна було чотири рази на рік відвідувати центр, де таких діток ставлять на ноги, у дівчинки були б значно вищі шанси одужати. Але все впирається у гроші. Ольга Грушевська знову змушена звертатись за підтримкою до небайдужих людей. Адже знов потрібно везти Мілану на чергову реабілітацію, від якої очікує позитивних результатів.



Жінка наразі самостійно виховує двох своїх дівчат. Дуже хоче розпочати працювати на роботі, аби покращився фінансовий стан їхньої сім’ї та не звертатися постійно за допомогою, однак наразі не може залишити Мілану.



Номер рахунку 5168 7573 1831 5811 Приватбанку, на який можна переказувати кошти на лікування, Грушевська Ольга Петрівна.

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