Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО





Головною локацією якого став Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у КРЦ «Адреналін сіті», - пише



Стартував день з майстер-класу для дітей «Ігровий театр. Видима енергія», який вела актриса театру «І люди, і ляльки» зі Львова Валерія Котеленець, та майстерок від ГО «Рукотвори».



Опісля були лицедійство «СковороДіти» від дитячої театральної студії «ДогориДриґом» (Луцьк) та драматичне дійство «Тамплієри» театру «Від Ліхтаря» (Рівне).



А завершували програму другого дня перформанс «Вітер у шафі» від рівненської театральної лабораторії «ВідСутність» та словацького театру «Sluhadlo» і трагедійне дійство на одну дію «Ножі в курях, або Спадок мірошника», яке показував Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса.



Перші вистави дня — «СковороДіти» та «Тамплієри» — відвідав фотграф Павло Березюк, який і поділився фотовраженнями від дійств.



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