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Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО

Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО
У Луцьку 22 вересня «відгуляли» другий день 5-го міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак» - лучанам та гостям міста подарували низку цікавих встав у незвичних місцях.

Головною локацією якого став Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у КРЦ «Адреналін сіті», - пише Район. Луцьк.

Стартував день з майстер-класу для дітей «Ігровий театр. Видима енергія», який вела актриса театру «І люди, і ляльки» зі Львова Валерія Котеленець, та майстерок від ГО «Рукотвори».

Опісля були лицедійство «СковороДіти» від дитячої театральної студії «ДогориДриґом» (Луцьк) та драматичне дійство «Тамплієри» театру «Від Ліхтаря» (Рівне).

А завершували програму другого дня перформанс «Вітер у шафі» від рівненської театральної лабораторії «ВідСутність» та словацького театру «Sluhadlo» і трагедійне дійство на одну дію «Ножі в курях, або Спадок мірошника», яке показував Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса.

Перші вистави дня — «СковороДіти» та «Тамплієри» — відвідав фотграф Павло Березюк, який і поділився фотовраженнями від дійств.

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Теги: Мандрівний вішак, фестиваль, театр
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