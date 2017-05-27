Аварія на Волині: мікроавтобус злетів у кювет. ФОТО





Як повідомили очевидці, зіткнення сталося близько 14 години 23 вересня, - пишуть



Зазначається, що на трасі біля села Звірів Ківерцівського району зіткнулися мікроавтобус «Mercedes Sprinter» та «ВАЗ 2114». Від удару мікроавтобус перекинувся у кювет.



У легковика повністю розбита передня частина.



На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Луцьк-Рівне трапилася аварія, внаслідок якої мікроавтобус злетів у кювет.Як повідомили очевидці, зіткнення сталося близько 14 години 23 вересня, - пишуть Волинські Новини. Зазначається, що на трасі біля села Звірів Ківерцівського району зіткнулися мікроавтобус «Mercedes Sprinter» та «ВАЗ 2114». Від удару мікроавтобус перекинувся у кювет.У легковика повністю розбита передня частина.На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.

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