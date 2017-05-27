Аварія на Волині: мікроавтобус злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 15:23
На дорозі Луцьк-Рівне трапилася аварія, внаслідок якої мікроавтобус злетів у кювет.
Як повідомили очевидці, зіткнення сталося близько 14 години 23 вересня, - пишуть Волинські Новини.
Зазначається, що на трасі біля села Звірів Ківерцівського району зіткнулися мікроавтобус «Mercedes Sprinter» та «ВАЗ 2114». Від удару мікроавтобус перекинувся у кювет.
У легковика повністю розбита передня частина.
На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.
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Як повідомили очевидці, зіткнення сталося близько 14 години 23 вересня, - пишуть Волинські Новини.
Зазначається, що на трасі біля села Звірів Ківерцівського району зіткнулися мікроавтобус «Mercedes Sprinter» та «ВАЗ 2114». Від удару мікроавтобус перекинувся у кювет.
У легковика повністю розбита передня частина.
На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.
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