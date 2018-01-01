вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії

Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії
Волинський екс-нардеп Григорій Смітюх підписав листа до вселенського патріарха Варфоломія із проханням відкласти надання автокефалії Українській православній церкві.

Про це повідомляє ВІСНИК+К

Всього документ підписали п’ятеро діючих та колишніх нардепів. Серед підписантів і волинянин Смітюх з Камінь-Каширського району, відомий тим, що ще під час Євромайдану закликав в Україну Володимира Путіна на допомогу та саме на нього був оформлений у столиці головний офіс Партії регонів.

Текст опублікував «Обозреватель». Автори листа, ведучи мову від «усіх православних» в Україні, спробували «відкрити» Варфоломію очі на події в Україні. Мовляв, серед ініціаторів надання томосу є багато неправославних та греко-католиків. Також у тексті йдеться про те, що томос не можна надавати зараз, бо факт його отримання українські політики використають, зокрема, під час президентської кампанії.

А далі у листі озвучено ті ж тези, які було прийнято на скандальному екстреному синоді РПЦ у Москві.

«Пропонуємо провести після закінчення головної політичної події в Україні 2019 року – президентських виборів – всеправославну нараду під вашою егідою за участю всіх сторін, у тому числі й українських єпископів, що служать вашій церкві, яких ви призначили екзархами. Зібрати всеправославну нараду, щоб у злагоді з Московським патріархом виробити єдино правильний підхід: або в наданні автокефалії УПЦ, або розміщенням подвір'їв Вселенського патріархату на території України (такі вже по факту існують тут), або інше спільне рішення, яке допоможе подолати розкол, усіх влаштує й усіх примирить в ім'я спасіння і на благо православ'я», – йдеться у тексті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Томос, автокефалія, Григорій Смітюх
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії
Сьогодні, 20:10
На Волині чоловік звинуватив таксиста у крадіжці грошей, які сам пропив
Сьогодні, 19:21
Луцький депутат пропонує створити в місті агенцію з підтримки інвестицій
Сьогодні, 18:15
Лучанку налякав бійцівський собака без намордника
Сьогодні, 17:53
Синоптики оголосили штормове попередження на Волині
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
«Попи починають диктувати сепаратистські настрої», - голова Волинської ОДА «Попи починають диктувати сепаратистські настрої», - голова Волинської ОДА
20 вересень, 10:56
Українській церкві можуть надати автокефалію без згоди Росії Українській церкві можуть надати автокефалію без згоди Росії
02 вересень, 21:23
Думки лучан про об’єднання православ’я в Україні. ВІДЕО Думки лучан про об’єднання православ’я в Україні. ВІДЕО
21 вересень, 22:20
Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами
19 вересень, 04:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії
Сьогодні, 20:10
 0
На Волині чоловік звинуватив таксиста у крадіжці грошей, які сам пропив
Сьогодні, 19:21
 0
Луцький депутат пропонує створити в місті агенцію з підтримки інвестицій
Сьогодні, 18:15
 0
Лучанку налякав бійцівський собака без намордника
Сьогодні, 17:53
 0
Синоптики оголосили штормове попередження на Волині
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8