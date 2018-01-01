Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії
Сьогодні, 20:10
Волинський екс-нардеп Григорій Смітюх підписав листа до вселенського патріарха Варфоломія із проханням відкласти надання автокефалії Українській православній церкві.
Про це повідомляє ВІСНИК+К
Всього документ підписали п’ятеро діючих та колишніх нардепів. Серед підписантів і волинянин Смітюх з Камінь-Каширського району, відомий тим, що ще під час Євромайдану закликав в Україну Володимира Путіна на допомогу та саме на нього був оформлений у столиці головний офіс Партії регонів.
Текст опублікував «Обозреватель». Автори листа, ведучи мову від «усіх православних» в Україні, спробували «відкрити» Варфоломію очі на події в Україні. Мовляв, серед ініціаторів надання томосу є багато неправославних та греко-католиків. Також у тексті йдеться про те, що томос не можна надавати зараз, бо факт його отримання українські політики використають, зокрема, під час президентської кампанії.
А далі у листі озвучено ті ж тези, які було прийнято на скандальному екстреному синоді РПЦ у Москві.
«Пропонуємо провести після закінчення головної політичної події в Україні 2019 року – президентських виборів – всеправославну нараду під вашою егідою за участю всіх сторін, у тому числі й українських єпископів, що служать вашій церкві, яких ви призначили екзархами. Зібрати всеправославну нараду, щоб у злагоді з Московським патріархом виробити єдино правильний підхід: або в наданні автокефалії УПЦ, або розміщенням подвір'їв Вселенського патріархату на території України (такі вже по факту існують тут), або інше спільне рішення, яке допоможе подолати розкол, усіх влаштує й усіх примирить в ім'я спасіння і на благо православ'я», – йдеться у тексті.
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Про це повідомляє ВІСНИК+К
Всього документ підписали п’ятеро діючих та колишніх нардепів. Серед підписантів і волинянин Смітюх з Камінь-Каширського району, відомий тим, що ще під час Євромайдану закликав в Україну Володимира Путіна на допомогу та саме на нього був оформлений у столиці головний офіс Партії регонів.
Текст опублікував «Обозреватель». Автори листа, ведучи мову від «усіх православних» в Україні, спробували «відкрити» Варфоломію очі на події в Україні. Мовляв, серед ініціаторів надання томосу є багато неправославних та греко-католиків. Також у тексті йдеться про те, що томос не можна надавати зараз, бо факт його отримання українські політики використають, зокрема, під час президентської кампанії.
А далі у листі озвучено ті ж тези, які було прийнято на скандальному екстреному синоді РПЦ у Москві.
«Пропонуємо провести після закінчення головної політичної події в Україні 2019 року – президентських виборів – всеправославну нараду під вашою егідою за участю всіх сторін, у тому числі й українських єпископів, що служать вашій церкві, яких ви призначили екзархами. Зібрати всеправославну нараду, щоб у злагоді з Московським патріархом виробити єдино правильний підхід: або в наданні автокефалії УПЦ, або розміщенням подвір'їв Вселенського патріархату на території України (такі вже по факту існують тут), або інше спільне рішення, яке допоможе подолати розкол, усіх влаштує й усіх примирить в ім'я спасіння і на благо православ'я», – йдеться у тексті.
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