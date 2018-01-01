Мешканці гуртожитку луцького вишу зможуть отримати субсидію

Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які проживають у гуртожитках, мають можливість оформити субсидію.Про це інформує первинна профспілкова організацію студентів на офіційному сайті навального закладу.У профкомі студентів (просп. Волі, 13, головний корпус А, каб. № 133) отримати наступні бланки:заяву на оформлення субсидії;декларацію про доходи;робимо для членів організації копії документів.Особи, які отримують соціальні виплати: аліменти, соціальні виплати з інвалідності, діти сироти або офіційно працевлаштовані, повинні надати довідку про ці доходи за минулий календарний рік (01.01.2017–31.12.2017).Зібрані документи:заяву на оформлення субсидії;декларацію про доходи;довідку про доходи (при наявності);копію ідентифікаційного коду;копію паспорта (1, 2 стор. + прописка).- Подати до департаменту соціальної політики: відправити поштою або віднести особисто.Для гуртожитків № 2, 3 звертатись за адресою –43025, м. Луцьк, просп. Волі, 4а або м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35 (ЦНАП).Для гуртожитків № 4, 4а, 6 звертатись за адресою – 43000, м. Луцьк, просп. Соборності, 18.За детальною інформацією звертайтесь до профкому студентів СНУ імені Лесі Українки (головний корпус А, каб. № 133).Примітка: у разі переселення до іншої кімнати, студенту необхідно повторно надати документи на переоформлення субсидії.