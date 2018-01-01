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Мешканці гуртожитку луцького вишу зможуть отримати субсидію

Мешканці гуртожитку луцького вишу зможуть отримати субсидію
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які проживають у гуртожитках, мають можливість оформити субсидію.

Про це інформує первинна профспілкова організацію студентів на офіційному сайті навального закладу.

Крок № 1

У профкомі студентів (просп. Волі, 13, головний корпус А, каб. № 133) отримати наступні бланки:

заяву на оформлення субсидії;
декларацію про доходи;
робимо для членів організації копії документів.

Крок № 2

Особи, які отримують соціальні виплати: аліменти, соціальні виплати з інвалідності, діти сироти або офіційно працевлаштовані, повинні надати довідку про ці доходи за минулий календарний рік (01.01.2017–31.12.2017).

Крок № 3

Зібрані документи:
заяву на оформлення субсидії;
декларацію про доходи;
довідку про доходи (при наявності);
копію ідентифікаційного коду;
копію паспорта (1, 2 стор. + прописка).

- Подати до департаменту соціальної політики: відправити поштою або віднести особисто.

Для гуртожитків № 2, 3 звертатись за адресою –43025, м. Луцьк, просп. Волі, 4а або м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35 (ЦНАП).

Для гуртожитків № 4, 4а, 6 звертатись за адресою – 43000, м. Луцьк, просп. Соборності, 18.

За детальною інформацією звертайтесь до профкому студентів СНУ імені Лесі Українки (головний корпус А, каб. № 133).

Примітка: у разі переселення до іншої кімнати, студенту необхідно повторно надати документи на переоформлення субсидії.


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Теги: субсидія, студент, гуртожиток
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