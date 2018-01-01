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У волинському селі взялися за ремонт дитсадка

У волинському селі взялися за ремонт дитсадка
У дошкільному навчальному закладі в селі Любче Рожищенського району розпочали ремонт.

Про це повідомляють на сайті Копачівської громади.

Покрівля дитсадка вже багато років без ремонту, тож батьки вихованців та працівники неодноразово нарікали на те, що стеля під час негоди протікає, в приміщенні утримується сирість, яка негативно впливає на здоров’я дітей та персоналу.

На ремонт дошкільного закладу з обласного бюджету виділили 300 тис. грн., ще 150 тис. грн. – з бюджету Копачівської сільської ради. Загалом 450 тис. грн. витратять на заміну перекриття та утеплення даху дошкільного навчального закладу. Старий та дірявий шифер замінять на сучасний металопрофіль.

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Теги: садок, ремонт, Любче
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