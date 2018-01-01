Луцький депутат пропонує створити в місті агенцію з підтримки інвестицій
Сьогодні, 18:15
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський вважає, що у Луцьку доцільно створити агенцію з підтримки внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Таку думку 21 вересня він озвучив в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд. LIVE", - пише Конкурент.
"Це має бути організація, яка була би посередником між інвестором та владою. Там мають працювати фахівці. Організація має працювати за простою моделлю: якщо у мене є пропозиція, то я приношу в цю організацію. Водночас, якщо я маю пропозицію по попиту, я теж йду в агенцію. Умовно кажучи, це виглядало би так: хтось має аграрний чи промисловий майданчик, але немає інвестицій, щоб його використовувати. Людина подає заявку в агенцію, і вона шукає на міжнародному рівні інвестора і, можливо, має свій відсоток за організацію цього процесу", - зазначив депутат.
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Таку думку 21 вересня він озвучив в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд. LIVE", - пише Конкурент.
"Це має бути організація, яка була би посередником між інвестором та владою. Там мають працювати фахівці. Організація має працювати за простою моделлю: якщо у мене є пропозиція, то я приношу в цю організацію. Водночас, якщо я маю пропозицію по попиту, я теж йду в агенцію. Умовно кажучи, це виглядало би так: хтось має аграрний чи промисловий майданчик, але немає інвестицій, щоб його використовувати. Людина подає заявку в агенцію, і вона шукає на міжнародному рівні інвестора і, можливо, має свій відсоток за організацію цього процесу", - зазначив депутат.
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