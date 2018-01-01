вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька збили людину. ФОТО

У центрі Луцька збили людину. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі позашляховик збив пішохода.

Аварія трапилася близько 19 години, - пишуть Волинські Новини.

Так, біля гімназії №4 позашляховик "Toyota" збив чоловіка, який переходив дорогу. Зі слів свідків, пішохід йшов по "зебрі".

Люди, які були на місці аварії, надавали медичну допомогу постраждалому.

Деталі – згодом.

У центрі Луцька збили людину. ФОТО
У центрі Луцька збили людину. ФОТО
У центрі Луцька збили людину. ФОТО
У центрі Луцька збили людину. ФОТО
У центрі Луцька збили людину. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька збили людину. ФОТО
Сьогодні, 21:32
Мешканці гуртожитку луцького вишу зможуть отримати субсидію
Сьогодні, 21:18
Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії
Сьогодні, 20:10
На Волині чоловік звинуватив таксиста у крадіжці грошей, які сам пропив
Сьогодні, 19:21
Луцький депутат пропонує створити в місті агенцію з підтримки інвестицій
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Аварія на Волині: мікроавтобус злетів у кювет. ФОТО Аварія на Волині: мікроавтобус злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 15:23
П'яний волинянин на «ВАЗі» збив людей, двоє – у реанімації П'яний волинянин на «ВАЗі» збив людей, двоє – у реанімації
22 вересень, 12:27
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
21 вересень, 13:35
У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто
21 вересень, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька збили людину. ФОТО
Сьогодні, 21:32
 0
Мешканці гуртожитку луцького вишу зможуть отримати субсидію
Сьогодні, 21:18
 0
Волинський екс-нардеп підписався під листом за відкладення автокефалії
Сьогодні, 20:10
 0
На Волині чоловік звинуватив таксиста у крадіжці грошей, які сам пропив
Сьогодні, 19:21
 0
Луцький депутат пропонує створити в місті агенцію з підтримки інвестицій
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8