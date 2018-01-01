У центрі Луцька збили людину. ФОТО





Аварія трапилася близько 19 години, - пишуть



Так, біля гімназії №4 позашляховик "Toyota" збив чоловіка, який переходив дорогу. Зі слів свідків, пішохід йшов по "зебрі".



Люди, які були на місці аварії, надавали медичну допомогу постраждалому.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі позашляховик збив пішохода.Аварія трапилася близько 19 години, - пишуть Волинські Новини Так, біля гімназії №4 позашляховик "Toyota" збив чоловіка, який переходив дорогу. Зі слів свідків, пішохід йшов по "зебрі".Люди, які були на місці аварії, надавали медичну допомогу постраждалому.Деталі – згодом.

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