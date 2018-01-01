У центрі Луцька збили людину. ФОТО
Сьогодні, 21:32
У Луцьку на проспекті Волі позашляховик збив пішохода.
Аварія трапилася близько 19 години, - пишуть Волинські Новини.
Так, біля гімназії №4 позашляховик "Toyota" збив чоловіка, який переходив дорогу. Зі слів свідків, пішохід йшов по "зебрі".
Люди, які були на місці аварії, надавали медичну допомогу постраждалому.
Деталі – згодом.
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Аварія трапилася близько 19 години, - пишуть Волинські Новини.
Так, біля гімназії №4 позашляховик "Toyota" збив чоловіка, який переходив дорогу. Зі слів свідків, пішохід йшов по "зебрі".
Люди, які були на місці аварії, надавали медичну допомогу постраждалому.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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