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Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік

Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік
Уночі у Ківерцях автомобіль, втікаючи від патрульних, протаранив паркан.

Аварія сталася о 2:30 ночі на вулиці Незалежності. Про це користувач Sasha Mostotsky‎ написав у спільноті "Автоандони Волині" у мережі Facebook.

У коментарях чоловік пише, що водія та автівку бачили біля бару, а вже за кілька хвилин машина промчала вулицею Незалежності. Саме тут її помітили ківерцівські патрульні.

"Побачивши патруль, що рушив за ним, почав втікати... де і на швидкості не увійшов в поворт 90 градусів... сам втік і залишив своїх 4 друзів, які і його здали і засвідчили у поліції", - пояснив чоловік.

Окрім того, за його словами, водія вже не вперше притягуватимуть до відповідальності за статею 130 КУпАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік
Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік
Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік

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Теги: аварія, ДТП, паркан, Ківерці
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