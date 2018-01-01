Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік
Сьогодні, 22:25
Уночі у Ківерцях автомобіль, втікаючи від патрульних, протаранив паркан.
Аварія сталася о 2:30 ночі на вулиці Незалежності. Про це користувач Sasha Mostotsky написав у спільноті "Автоандони Волині" у мережі Facebook.
У коментарях чоловік пише, що водія та автівку бачили біля бару, а вже за кілька хвилин машина промчала вулицею Незалежності. Саме тут її помітили ківерцівські патрульні.
"Побачивши патруль, що рушив за ним, почав втікати... де і на швидкості не увійшов в поворт 90 градусів... сам втік і залишив своїх 4 друзів, які і його здали і засвідчили у поліції", - пояснив чоловік.
Окрім того, за його словами, водія вже не вперше притягуватимуть до відповідальності за статею 130 КУпАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
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Аварія сталася о 2:30 ночі на вулиці Незалежності. Про це користувач Sasha Mostotsky написав у спільноті "Автоандони Волині" у мережі Facebook.
У коментарях чоловік пише, що водія та автівку бачили біля бару, а вже за кілька хвилин машина промчала вулицею Незалежності. Саме тут її помітили ківерцівські патрульні.
"Побачивши патруль, що рушив за ним, почав втікати... де і на швидкості не увійшов в поворт 90 градусів... сам втік і залишив своїх 4 друзів, які і його здали і засвідчили у поліції", - пояснив чоловік.
Окрім того, за його словами, водія вже не вперше притягуватимуть до відповідальності за статею 130 КУпАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
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