Нічна аварія в Ківерцях: автівка влетіла паркан, а нетверезий водій втік

Уночі у Ківерцях автомобіль, втікаючи від патрульних, протаранив паркан.Аварія сталася о 2:30 ночі на вулиці Незалежності. Про це користувачнаписав у спільноті "Автоандони Волині" у мережі Facebook.У коментарях чоловік пише, що водія та автівку бачили біля бару, а вже за кілька хвилин машина промчала вулицею Незалежності. Саме тут її помітили ківерцівські патрульні."Побачивши патруль, що рушив за ним, почав втікати... де і на швидкості не увійшов в поворт 90 градусів... сам втік і залишив своїх 4 друзів, які і його здали і засвідчили у поліції", - пояснив чоловік.Окрім того, за його словами, водія вже не вперше притягуватимуть до відповідальності за статею 130 КУпАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.