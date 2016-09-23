«Волинь» внічию зіграла з «Інгульцем»





Про це повідомляють на офіціному



Відкрив рахунок на 35-ій хвилині гравець луцької команди - Денис Кожанов точно пробив у лівий від воротаря кут, який, хоч і вгадав напрям, до м'яча дотягнутися не зумів. Вже на наступній хвилині господарі намагалися відповісти - Олександр Акименко пробивав у ближній кут, але м'яч пройшов поряд зі стійкою. Одна на 87 хвилині "Інгулець" таки взяв реванш - той же Акименко влучним ударом із позначки в 11 метрів "вклав" м'яч у ворота.

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