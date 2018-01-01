Маленькому волинянину потрібні кошти, щоб долікуватися в Китаї

Євгена Старченка із села Старовойтове Любомльського району, родині не вистачає 10 тисяч гривень.



Курс у лікарні захворювань головного мозку завершується через 3 дні, - пише



Мама хлопчика Наталія Старченко вкотре просить допомоги оплатити лікування її синочка.



Єгор народився в важкому стані і одразу після народження малюка забрали в реанімацію.



«Рівень тромбоцитів був настільки низьким, що шансів на життя ніхто не давав. Нам з чоловіком піднесли попрощатися і забрали. Але наш маленький, але дуже сильний борець вижив. І з цього моменту почалася непосильна боротьба з діагнозами: тромбоцитопенія, пневмонія, ентероколіт, гепатит, гепатоспленомегалія, енцефаліт, кальцинати в головному мозку, епісиндром, і, як виявилося, це тільки симптоми, а основного захворювання ніхто поставити не міг», – розповідає мама хлопчика.



Лише за кілька місяців хлопчику встановили складний і довгий діагноз, який малюк буде змушений долати чи не все життя.



«Високий м'язовий тонус не дозволяє Єгору тримати голову, брати в руки іграшки, сідати, вставати. Ми шукаємо будь-яку можливість, і віримо, що Єгор видужає. На жаль, в Україні на таких дітках ставлять хрест, але за межами нашої країни існують сучасні клініки з прогресивних методами лікування. Зараз ми з Єгором знаходимося на лікування в Китаї, в лікарні захворювань головного мозку. Через місяць лікування головний невролог клініки запропонував нам залишитися ще на 1,5 місяці, щоб пройти повний курс. Ми вже оплатили 1,5 місяці лікування», – каже мама хлопчика.



Станом на 22 вересня, щоб закрити рахунок, який становив понад 6 419 доларів, рідним потрібно зібрати невелику суму – 10 150 гривень.



Реквізити для допомоги: 5168742206755542 ПриватБанк (отримувач Старченко Наталія, мама)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб закрити рахунок за лікування дворічногоіз села Старовойтове Любомльського району, родині не вистачає 10 тисяч гривень.Курс у лікарні захворювань головного мозку завершується через 3 дні, - пише Район. Любомль. Повний курс лікування коштував 6 тисяч доларів.Мама хлопчикавкотре просить допомоги оплатити лікування її синочка.Єгор народився в важкому стані і одразу після народження малюка забрали в реанімацію.«Рівень тромбоцитів був настільки низьким, що шансів на життя ніхто не давав. Нам з чоловіком піднесли попрощатися і забрали. Але наш маленький, але дуже сильний борець вижив. І з цього моменту почалася непосильна боротьба з діагнозами: тромбоцитопенія, пневмонія, ентероколіт, гепатит, гепатоспленомегалія, енцефаліт, кальцинати в головному мозку, епісиндром, і, як виявилося, це тільки симптоми, а основного захворювання ніхто поставити не міг», – розповідає мама хлопчика.Лише за кілька місяців хлопчику встановили складний і довгий діагноз, який малюк буде змушений долати чи не все життя.«Високий м'язовий тонус не дозволяє Єгору тримати голову, брати в руки іграшки, сідати, вставати. Ми шукаємо будь-яку можливість, і віримо, що Єгор видужає. На жаль, в Україні на таких дітках ставлять хрест, але за межами нашої країни існують сучасні клініки з прогресивних методами лікування. Зараз ми з Єгором знаходимося на лікування в Китаї, в лікарні захворювань головного мозку. Через місяць лікування головний невролог клініки запропонував нам залишитися ще на 1,5 місяці, щоб пройти повний курс. Ми вже оплатили 1,5 місяці лікування», – каже мама хлопчика.Станом на 22 вересня, щоб закрити рахунок, який становив понад 6 419 доларів, рідним потрібно зібрати невелику суму – 10 150 гривень.

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