У селі на Волині розквітнув бузок
Сьогодні, 01:09
У селі Ратнів Луцького району теплий початок осені змусив бузок розквітнути вдруге за рік.
Про це пише газета "Волинь".
Чи то тепла осінь, чи глобальне потепління, про яке стільки йдеться останнім часом, спричинили чимало природніх аномалій, коли восени дерева зацвітають.
Так, наприкінці літа на Волині розквітали каштани та груші, а зараз дійшла черга й до бузку. Квіти на гілках куща помітили у селі Ратнів. Так рослина відреагувала на тепло.
Цікаво, що на бузку вже залишилося небагато листочків, але тепер з'явився цвіт.
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Про це пише газета "Волинь".
Чи то тепла осінь, чи глобальне потепління, про яке стільки йдеться останнім часом, спричинили чимало природніх аномалій, коли восени дерева зацвітають.
Так, наприкінці літа на Волині розквітали каштани та груші, а зараз дійшла черга й до бузку. Квіти на гілках куща помітили у селі Ратнів. Так рослина відреагувала на тепло.
Цікаво, що на бузку вже залишилося небагато листочків, але тепер з'явився цвіт.
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