Луцькі футбольні ветерани привезли «бронзу» з чемпіонату України





Про це повідомляють на сторінці департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Чемпіонат відбувся 22-23 вересня у Вишневому Київської області.



До вирішального раунду в даній віковій категорії вийшли чотири команди, які стали переможцями зональних змагань. Це ФК «Буковина-Ретро» (Чернівці), ФК «Пирятин-Полтавщина» (Пирятин), ФК «Рішельє» (Одеса) та ФК «Абориген» (Луцьк).



Зрештою, команда "Абориген" виборола "бронзу".

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