Луцькі футбольні ветерани привезли «бронзу» з чемпіонату України
Сьогодні, 02:19
Футбольний клуб "Абориген" із Луцька завоював третє місце на чемпіонаті України серед ветеранів у віковій категорії 45+.
Про це повідомляють на сторінці департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Чемпіонат відбувся 22-23 вересня у Вишневому Київської області.
До вирішального раунду в даній віковій категорії вийшли чотири команди, які стали переможцями зональних змагань. Це ФК «Буковина-Ретро» (Чернівці), ФК «Пирятин-Полтавщина» (Пирятин), ФК «Рішельє» (Одеса) та ФК «Абориген» (Луцьк).
Зрештою, команда "Абориген" виборола "бронзу".
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Про це повідомляють на сторінці департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Чемпіонат відбувся 22-23 вересня у Вишневому Київської області.
До вирішального раунду в даній віковій категорії вийшли чотири команди, які стали переможцями зональних змагань. Це ФК «Буковина-Ретро» (Чернівці), ФК «Пирятин-Полтавщина» (Пирятин), ФК «Рішельє» (Одеса) та ФК «Абориген» (Луцьк).
Зрештою, команда "Абориген" виборола "бронзу".
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