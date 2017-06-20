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Луцькі футбольні ветерани привезли «бронзу» з чемпіонату України

Луцькі футбольні ветерани привезли «бронзу» з чемпіонату України
Футбольний клуб "Абориген" із Луцька завоював третє місце на чемпіонаті України серед ветеранів у віковій категорії 45+.

Про це повідомляють на сторінці департменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Чемпіонат відбувся 22-23 вересня у Вишневому Київської області.

До вирішального раунду в даній віковій категорії вийшли чотири команди, які стали переможцями зональних змагань. Це ФК «Буковина-Ретро» (Чернівці), ФК «Пирятин-Полтавщина» (Пирятин), ФК «Рішельє» (Одеса) та ФК «Абориген» (Луцьк).

Зрештою, команда "Абориген" виборола "бронзу".

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Теги: Абориген, футбол, ветерани
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