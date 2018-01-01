MONATIK передав «привіт» луцькому кварталу





Це стало відомо на прямому ефірі шоу «Танці з зірками» на каналі 1+1 у неділю, 23 вересня, пише інтернет-видання



У програмі станцювали хіп-хоп боксер Денис Берінчик і його партнерка Катерина Белявська. У цьому номері боксер зіграв "гопника", який чіпляється до дівчини у ліфті.



Коментуючи номер, Дмитро Монатік згадав 40-й квартал Луцька і передав йому "привіт".



"На початку 2000-х у 40-му кварталі Луцька проводжання дівчини було захопливим заняттям. Любили ми цю справу", - розповів відомий виходець з Луцька.

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