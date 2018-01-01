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MONATIK передав «привіт» луцькому кварталу

MONATIK передав «привіт» луцькому кварталу
Співак і танцюрист з Луцька MONATIK передав «привіт» 40-ому кварталу, у якому колись жив.

Це стало відомо на прямому ефірі шоу «Танці з зірками» на каналі 1+1 у неділю, 23 вересня, пише інтернет-видання Волинь24.

У програмі станцювали хіп-хоп боксер Денис Берінчик і його партнерка Катерина Белявська. У цьому номері боксер зіграв "гопника", який чіпляється до дівчини у ліфті.

Коментуючи номер, Дмитро Монатік згадав 40-й квартал Луцька і передав йому "привіт".

"На початку 2000-х у 40-му кварталі Луцька проводжання дівчини було захопливим заняттям. Любили ми цю справу", - розповів відомий виходець з Луцька.

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Теги: Дмитро Монатік, Луцьк
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