У Луцьку від світла відключать декілька будинків: перелік





Про це повідомили на сайті



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», у понеділок, 24 вересня, буде припинене електропостачання а такими адресами:



9:00-13:00 – вул. Щусєва, 2-4, вул. Вороніхіна, 15, вул. Мазепи, 8-14 вв №1;



13:00-17:00 – вул. Щусєва, 2-4, 15-21, вул. Козакова, вул. Мазепи, 8-14 вв №2, вул. Старова, вул. Князів Острозьких, 10-20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від електропостачання відключать будинки на декількох вулицях.Про це повідомили на сайті Луцькради Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», у понеділок, 24 вересня, буде припинене електропостачання а такими адресами:9:00-13:00 – вул. Щусєва, 2-4, вул. Вороніхіна, 15, вул. Мазепи, 8-14 вв №1;13:00-17:00 – вул. Щусєва, 2-4, 15-21, вул. Козакова, вул. Мазепи, 8-14 вв №2, вул. Старова, вул. Князів Острозьких, 10-20.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію