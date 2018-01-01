У Луцьку від світла відключать декілька будинків: перелік
Сьогодні, 09:08
У Луцьку від електропостачання відключать будинки на декількох вулицях.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», у понеділок, 24 вересня, буде припинене електропостачання а такими адресами:
9:00-13:00 – вул. Щусєва, 2-4, вул. Вороніхіна, 15, вул. Мазепи, 8-14 вв №1;
13:00-17:00 – вул. Щусєва, 2-4, 15-21, вул. Козакова, вул. Мазепи, 8-14 вв №2, вул. Старова, вул. Князів Острозьких, 10-20.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», у понеділок, 24 вересня, буде припинене електропостачання а такими адресами:
9:00-13:00 – вул. Щусєва, 2-4, вул. Вороніхіна, 15, вул. Мазепи, 8-14 вв №1;
13:00-17:00 – вул. Щусєва, 2-4, 15-21, вул. Козакова, вул. Мазепи, 8-14 вв №2, вул. Старова, вул. Князів Острозьких, 10-20.
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