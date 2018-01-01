вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку від світла відключать декілька будинків: перелік

У Луцьку від світла відключать декілька будинків: перелік
У Луцьку від електропостачання відключать будинки на декількох вулицях.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго», у понеділок, 24 вересня, буде припинене електропостачання а такими адресами:

9:00-13:00 – вул. Щусєва, 2-4, вул. Вороніхіна, 15, вул. Мазепи, 8-14 вв №1;

13:00-17:00 – вул. Щусєва, 2-4, 15-21, вул. Козакова, вул. Мазепи, 8-14 вв №2, вул. Старова, вул. Князів Острозьких, 10-20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відключення, світло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині дружина священика заквітчує храм. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Олімпіада, Плакида, Трифон, Зотик: як у Луцьку називали дітей в ХІХ столітті
Сьогодні, 09:20
У Луцьку від світла відключать декілька будинків: перелік
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 24 вересня
Сьогодні, 09:00
Разом служитимемо Богу та ближнім: владика Михаїл звернувся до кліриків УПЦ МП
Сьогодні, 08:39
Схожі новини
Частина Луцька сидить без світла через аварію Частина Луцька сидить без світла через аварію
04 вересень, 10:27
У Луцьку відключать світло на 17 вулицях У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
02 вересень, 22:07
Де у Луцьку не буде світла 27 серпня Де у Луцьку не буде світла 27 серпня
26 серпень, 23:13
Де у Луцьку не буде світла 14 серпня Де у Луцьку не буде світла 14 серпня
13 серпень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вберегтися від отруєння грибами: поради від Міністерства охорони здоров'я
Сьогодні, 09:58
 0
Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати доньку волинського Героя
Сьогодні, 09:41
 0
Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу»
Сьогодні, 09:40
 0
У селі на Волині дружина священика заквітчує храм. ФОТО
Сьогодні, 09:26
 0
Олімпіада, Плакида, Трифон, Зотик: як у Луцьку називали дітей в ХІХ столітті
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8