Олімпіада, Плакида, Трифон, Зотик: як у Луцьку називали дітей в ХІХ столітті





Батьки один поперед одного шукають цікаве ім’я для своєї дитини. Не є рідкістю для Луцька подвійні імена, - пише



Переглядаючи метричні книги луцьких православних храмів кінця ХІХ століття, привернули цікаві записи. До прикладу, в 1876 році багато батьків давали своїм донькам ім’я Олімпіада, відразу ж пригадались радянські часи, коли після проведення в Москві Олімпіади у 1980 році, це ім’я теж було на піку популярності. Але повернемось до Луцька часів 1870-1890-х років.



Серед рідкісних жіночих імен, які зустрічаються не поодиноко, хочеться згадати такі, як: Анісія, Євлампія, Еверимія, Синтиклитинія, Плакида, Текуса, Харитина, Февронія.



Також цікаво, що замість імені Світлана, використовується інший варіант Фотинія, просто Світлан взагалі немає в метриках ХІХ століття, воно вже зустрічається пізніше в ХХ, принаймі в тих, що вдалось переглянути в Волинському державному архіві у місті Луцьку. Таке ім’я як Тетяна, в метриках скрізь прописується лише як Татіанна. І таких прикладів багато. На рахунок чоловічих імен в Луцьку, ситуація виглядає скромніше. Рідкісних імен набагато менше. Можна згадати такі, як Іларіон, Плакида, Трифон, Зотик.



Що ще цікаво можна вичитати в метричних книгах, зокрема, в записах про народження? Безумовно, це професії батьків, які в ХІХ столітті ще вказуються поряд із іменами. Наприклад, дослівно з документів батьками були лучани таких професій, як: «смотритель Луцкого тюремного замка», «военный топограф», «почтальон Луцкого почтово-телеграфного учреждения», «Товарищ Прокурор», «кондуктор Луцкой заставы», «майор Дмитрий Аполонов де Роберти». Читайте також: Як виглядав перший аеродром у Луцьку (ФОТО) Що стосується матерів дітей, то цікавими були записи такого характеру «Солдатка Софія народила доньку». (Батька в метриці було не вказано). Солдатками тоді називали дружину чи вдову солдата. Дружину, коли чоловік був на війні. Тобто ймовірно, поки чоловік був не вдома, дружина народила динину в шлюбі, але не від нього. Уважні священники це записували так як було, не приписуючи нікому батьківства. Також цікавим є запис про підкинуте дитя в Луцьку. Під 1887 роком в метриці Луцької Свято-Троїцької церкви є запис про доньку Ольгу і вказано, що її підкинули її батькам, а це унтер-офіцеру Якову Костюшко та його законній дружині Марії. Можливо, до речі, що це була кровна дитина Якова Костюшко, але від іншої жінки, яка народивши поза шлюбом вирішила віддати дитину рідному батьку, боячись осуду, що народила не заміжня. Найчастіше імена для дітей обирали за іменами святих. Якщо дитина народилась на Івана, чи близько до свята, то називали Іван. Тому, якщо ви не знаєте дати народження своїх предків, то інколи дату місяця можна вирахувати, по дні, коли святкується день того чи іншого святого, на честь якого назвали предка. Окрім, того, так як раніше, коли не було телебачення та Інтернету, моду на імена для новонароджених часто започатковували відомі особистості, якими здебільшого були правителі держав та політичні лідери, зірок шоу-бізнесу тоді ще не було. Свою розповідь ми доповнимо ретро світлинами малих волинян кінця ХІХ – початку ХХ століття. Можливо на фото ті ж таки Євлампія чи Нікон…



Джерело фото: polona.pl, https://board.lutsk.ua



Тетяна Яцечко-Блаженко





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку провели дослідження, як цікаво називали своїх дітей в ХІХ столітті. Адже тема імені дитини для лучан є завжди актуальною.Батьки один поперед одного шукають цікаве ім’я для своєї дитини. Не є рідкістю для Луцька подвійні імена, - пише «ВолиньUA» Переглядаючи метричні книги луцьких православних храмів кінця ХІХ століття, привернули цікаві записи. До прикладу, в 1876 році багато батьків давали своїм донькам ім’я Олімпіада, відразу ж пригадались радянські часи, коли після проведення в Москві Олімпіади у 1980 році, це ім’я теж було на піку популярності. Але повернемось до Луцька часів 1870-1890-х років.Серед рідкісних жіночих імен, які зустрічаються не поодиноко, хочеться згадати такі, як: Анісія, Євлампія, Еверимія, Синтиклитинія, Плакида, Текуса, Харитина, Февронія.Також цікаво, що замість імені Світлана, використовується інший варіант Фотинія, просто Світлан взагалі немає в метриках ХІХ століття, воно вже зустрічається пізніше в ХХ, принаймі в тих, що вдалось переглянути в Волинському державному архіві у місті Луцьку. Таке ім’я як Тетяна, в метриках скрізь прописується лише як Татіанна. І таких прикладів багато. На рахунок чоловічих імен в Луцьку, ситуація виглядає скромніше. Рідкісних імен набагато менше. Можна згадати такі, як Іларіон, Плакида, Трифон, Зотик.Що ще цікаво можна вичитати в метричних книгах, зокрема, в записах про народження? Безумовно, це професії батьків, які в ХІХ столітті ще вказуються поряд із іменами. Наприклад, дослівно з документів батьками були лучани таких професій, як: «смотритель Луцкого тюремного замка», «военный топограф», «почтальон Луцкого почтово-телеграфного учреждения», «Товарищ Прокурор», «кондуктор Луцкой заставы», «майор Дмитрий Аполонов де Роберти». Читайте також: Як виглядав перший аеродром у Луцьку (ФОТО) Що стосується матерів дітей, то цікавими були записи такого характеру «Солдатка Софія народила доньку». (Батька в метриці було не вказано). Солдатками тоді називали дружину чи вдову солдата. Дружину, коли чоловік був на війні. Тобто ймовірно, поки чоловік був не вдома, дружина народила динину в шлюбі, але не від нього. Уважні священники це записували так як було, не приписуючи нікому батьківства. Також цікавим є запис про підкинуте дитя в Луцьку. Під 1887 роком в метриці Луцької Свято-Троїцької церкви є запис про доньку Ольгу і вказано, що її підкинули її батькам, а це унтер-офіцеру Якову Костюшко та його законній дружині Марії. Можливо, до речі, що це була кровна дитина Якова Костюшко, але від іншої жінки, яка народивши поза шлюбом вирішила віддати дитину рідному батьку, боячись осуду, що народила не заміжня. Найчастіше імена для дітей обирали за іменами святих. Якщо дитина народилась на Івана, чи близько до свята, то називали Іван. Тому, якщо ви не знаєте дати народження своїх предків, то інколи дату місяця можна вирахувати, по дні, коли святкується день того чи іншого святого, на честь якого назвали предка. Окрім, того, так як раніше, коли не було телебачення та Інтернету, моду на імена для новонароджених часто започатковували відомі особистості, якими здебільшого були правителі держав та політичні лідери, зірок шоу-бізнесу тоді ще не було. Свою розповідь ми доповнимо ретро світлинами малих волинян кінця ХІХ – початку ХХ століття. Можливо на фото ті ж таки Євлампія чи Нікон…Джерело фото: polona.pl, https://board.lutsk.ua

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