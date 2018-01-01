Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– маленька таткова принцеса, як лагідно називає доню мама, і є черговою нашою іменинницею. Її батько,, капітан, командир мінометної батереї 51-шої окремої механізованої бригади, загинув 1 серпня 2014 року в районі села Петрівське Шахтарського району Донецької області при підриві на міні.За словами комбата 1-го батальйону 51-ї бригади Миколи Капіноса, його батарея була дуже сильною, а дисципліна — винятковою, не зважаючи на те що укомплектована була переважно мобілізованими, з мінімумом контрактників.Загинув 1 серпня 2014-го року недалеко від місця свого народження через підрив на міні автомобіля «ГАЗ-66», який перекинувся.Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та відзнакою ”Народний Герой України”.Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Зерова ім'я Андрія Задорожнього.Вдома залишилися мама, сестра, дружина, двоє дітей. Улюблениці усієї сім’ї на той час ще навіть не було чотирьох рочків.Наша іменниця навчається в 3-му класі. Саме навчання сприймає легко, із задоволенням відвідує уроки. Анна дуже артистична, тому поряд з основними предметами захоплюється танцями та музикою, обожнює виступати на сцені. І навіть коли вдома сідає за планшет, то замість ігор дивиться виступи діток та сучасних зірок естради.Встигає дівчинка ще ходити на курси англійської мови.Ще одне захоплення дівчинки, як і у більшості діток, це малювання. Свої шедеври юна художниця дарує своєму найголовнішому поціновувачу – мамі Задорожній Наталії Іванівні.У вільний час полюбляє складати конструктор Лего. За будь-які свої досягнення дівчинка просить купити їй ”хоч малюсіньку коробочку ”Лего Френдс”, і поки не складе усі деталі, не встане з місця, адже “залишати недороблену справу не можна”. Улюбленим мульфільмом Ані є анімаційний фільм “Крижане серце”, створений за мотивами казки “Снігова королева”. Дівчинка захоплюється героїзмом її тезки принцеси Анни та чарівними здібностями її сестри Ельзи, яка попри усі труднощі зрозуміла, що лише любов допоможе їй справитися зі своїми силами і не нашкодити, а, навпаки, допомогти своєму королівству. А ще маленька красуня любить мультфільми про яскравих сестричок ляльки Барбі.Анна дуже любить подорожувати зі своєю сім’єю. Раніше вони їздили четверо, а тепер лише мама з дітками. Завдяки волонтерам та небайдужим людям сім’ї вдалося відвідати Туреччину та Францію. Цьогоріч Анічка з мамою побувала в Ізраїлі.Родина Задорожніх – це одна дружня команда, які завжди підтримують один одного. Тому і найближчими друзями для маленької красуні є її мама та старший братик. Усі обов’язки по дому дівчинка уже намагається розділити, тому допомагає матусі, застилаючи самостійно своє ліжко, іноді миє підлогу та витирає пил, виносить сміття разом з братом. А за необхідності може й у магазин сходити.Про Україну Анічка дуже тепло говорить, що це велика країна, яку повинен захищати кожен справжній чоловік, кожен тато.Мама дівчинки розповідає, що сім’я отримала усю матеріальну допомогу від держави, тому матеріальне становище є не найгіршим. Складнощі виникають тоді, коли потрібна чоловіча рука, адже глава сімейства був справжнім господарем і жінці ніколи не доводилось думати, як прикрутити кран у ванній, почистити умивальник на кухні чи полагодити розетку. ”Ось уже третій рік не можу зробити ремонт на балконі, бо немає чоловіка, а сама не знаю, з чого починати”, - жаліється мама.Та, попри складну життєву ситуацію, родина не втрачає оптимізму, вони завжди готові до спілкування, тому лишили адресу для листування та привітань. Щодо речей для дівчинки, то мама каже, що одяг на осінь-зиму вони мають, а от тепле взуття, ще не встигли придбати.Лишилось тільки додати, що ми всі тепер відповідальні за долю цих діток, яких війна позбавила права мати повноцінну сім’ю, то ж давайте зробимо так, щоб у свій день народження маленька красуня не почувала себе обділеною та змогла в повній мірі насолодитися щасливими митями свого дитинства.Задорожня Анна. Невдовзі 8 років (28.09.2010). м. Ковель. Зріст: 135; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.