Як вберегтися від отруєння грибами: поради від Міністерства охорони здоров'я





Тому прес-служба Міністерства охорони здоров'я нагадала, як вберегтися від отруєння грибами і що робити при підозрах на отруєння, передає



"Найдієвіша порада, яка стовідсотково вбереже вас від отруєння грибами, - відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку", - наголосили у МОЗ.



Також у відомстві радять не купувати гриби на стихійних ринках й не збирати їх поблизу трас, підприємств, забруднених територій.



"Щоби уникнути отруєння грибами, користуйтесь правилом "однієї доби": готуйте гриби протягом першої доби після збирання (відварюйте щонайменше тричі по 30 хвилин) і зберігайте приготовлені гриби не більше доби", - наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.



Основні ознаки отруєння грибами - це нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій та марення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч в Україні отруїлися дикорослими грибами 174 людини, 11 з них померло.Тому прес-служба Міністерства охорони здоров'я нагадала, як вберегтися від отруєння грибами і що робити при підозрах на отруєння, передає УНІАН "Найдієвіша порада, яка стовідсотково вбереже вас від отруєння грибами, - відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку", - наголосили у МОЗ.Також у відомстві радять не купувати гриби на стихійних ринках й не збирати їх поблизу трас, підприємств, забруднених територій."Щоби уникнути отруєння грибами, користуйтесь правилом "однієї доби": готуйте гриби протягом першої доби після збирання (відварюйте щонайменше тричі по 30 хвилин) і зберігайте приготовлені гриби не більше доби", - наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.Основні ознаки отруєння грибами - це нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій та марення.

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