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Як вберегтися від отруєння грибами: поради від Міністерства охорони здоров'я

Як вберегтися від отруєння грибами: поради від Міністерства охорони здоров'я
Цьогоріч в Україні отруїлися дикорослими грибами 174 людини, 11 з них померло.

Тому прес-служба Міністерства охорони здоров'я нагадала, як вберегтися від отруєння грибами і що робити при підозрах на отруєння, передає УНІАН.

"Найдієвіша порада, яка стовідсотково вбереже вас від отруєння грибами, - відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку", - наголосили у МОЗ.

Також у відомстві радять не купувати гриби на стихійних ринках й не збирати їх поблизу трас, підприємств, забруднених територій.

"Щоби уникнути отруєння грибами, користуйтесь правилом "однієї доби": готуйте гриби протягом першої доби після збирання (відварюйте щонайменше тричі по 30 хвилин) і зберігайте приготовлені гриби не більше доби", - наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

Основні ознаки отруєння грибами - це нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій та марення.

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Теги: гриби, отруєння
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