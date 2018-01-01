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У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО

У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті з кільцевим рухом на вулиці Шопена сталася аварія.

Про це "Волинській правді" повідомили очевидці.

Інцидент трапився сьогодні, 24 вересня, близько 9:20.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась за участі Mercedes. На місці працює патрульна поліція. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Шопена
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