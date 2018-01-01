У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:11
У Луцьку на перехресті з кільцевим рухом на вулиці Шопена сталася аварія.
Про це "Волинській правді" повідомили очевидці.
Інцидент трапився сьогодні, 24 вересня, близько 9:20.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась за участі Mercedes. На місці працює патрульна поліція. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
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Про це "Волинській правді" повідомили очевидці.
Інцидент трапився сьогодні, 24 вересня, близько 9:20.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась за участі Mercedes. На місці працює патрульна поліція. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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