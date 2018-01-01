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На Волині без світла – 13 сіл

На Волині без світла – 13 сіл
На Волині через несприятливі погодні умови без світла залишились 13 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».

"Станом на 09:00 знеструмлено 8 ліній, з них – 2 лінії повністю і 6 частково. Без електропостачання 13 населених пунктів і 8 частково", - йдеться у повідомлені.

Відтак, відновити електропостачання обіцяють до 20:00.

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Теги: світло, Волинь, негода
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