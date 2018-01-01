На Волині без світла – 13 сіл





Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».



"Станом на 09:00 знеструмлено 8 ліній, з них – 2 лінії повністю і 6 частково. Без електропостачання 13 населених пунктів і 8 частково", - йдеться у повідомлені.



Відтак, відновити електропостачання обіцяють до 20:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через несприятливі погодні умови без світла залишились 13 населених пунктів.Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго»."Станом на 09:00 знеструмлено 8 ліній, з них – 2 лінії повністю і 6 частково. Без електропостачання 13 населених пунктів і 8 частково", - йдеться у повідомлені.Відтак, відновити електропостачання обіцяють до 20:00.

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