На Волині без світла – 13 сіл
Сьогодні, 10:29
На Волині через несприятливі погодні умови без світла залишились 13 населених пунктів.
Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
"Станом на 09:00 знеструмлено 8 ліній, з них – 2 лінії повністю і 6 частково. Без електропостачання 13 населених пунктів і 8 частково", - йдеться у повідомлені.
Відтак, відновити електропостачання обіцяють до 20:00.
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Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
"Станом на 09:00 знеструмлено 8 ліній, з них – 2 лінії повністю і 6 частково. Без електропостачання 13 населених пунктів і 8 частково", - йдеться у повідомлені.
Відтак, відновити електропостачання обіцяють до 20:00.
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