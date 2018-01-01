Волинян попереджують про різке похолодання





Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



«Як повідомляє Український гідрометцентр, 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с, у північній частині країни місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-15°.



24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла», – пише прес-служба.

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