вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян попереджують про різке похолодання

Волинян попереджують про різке похолодання
В Україні очікується різка зміна погодніх умов.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

«Як повідомляє Український гідрометцентр, 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с, у північній частині країни місцями сильні дощі; в Україні значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-15°.

24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла», – пише прес-служба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькраді розповіли, чому не буде «лежачих поліцейських» на Волі і Рівненській
Сьогодні, 10:57
Луцькі «базарники», які ночують в контейнерах, просять відмінити демонтаж
Сьогодні, 10:57
Волинян попереджують про різке похолодання
Сьогодні, 10:52
У Луцьку «беха» злетіла з дороги
Сьогодні, 10:39
У Луцьку міняють комісію, яка перейменовує вулиці
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня
21 вересень, 19:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня
19 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 серпня
17 серпень, 19:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 серпня
02 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У смертельній аварії під Києвом загинув волинянин
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині у дідуся знайшли незаконні набої
Сьогодні, 11:23
 0
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
Сьогодні, 11:15
 0
У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
 0
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8