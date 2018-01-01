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У Луцькраді розповіли, чому не буде «лежачих поліцейських» на Волі і Рівненській

У Луцькраді розповіли, чому не буде «лежачих поліцейських» на Волі і Рівненській
У Луцькраді опублікували відповідь на петицію з проханням збільшити кількість «лежачих поліцейських» в місті.

Про це йдеться у відповіді опублікованому на сайті електронних петицій.

Колективне звернення щодо влаштування елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів, встановлення огородження, відеореєстраторів та відеокамер на вулицях міста розглянуто.

Так, елементи примусового зниження швидкості транспортних засобів, транспортне і пішохідне огородження встановлюються згідно розроблених відповідно до вимог чинних нормативних документів схем, які погоджуються у встановленому порядку, в межах виділених бюджетних призначень.

Місця їх встановлення визначаються на основі аналізу аварійності, інтенсивності руху транспортних і пішохідних потоків. Першочергово такі роботи проводяться біля навчальних та дошкільних навчальних закладів із значною інтенсивністю руху і які потребують обладнання нерегульованих пішохідних переходів елементами примусового зниження швидкості та огородженням.

Так, забороняється встановлення елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів на магістральних вулицях населених пунктів, якими є проспект Волі та вулиця Рівненська.

Петицію підписали 309 осіб з 300 необхідних.

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Теги: петиція, лежачі поліцейські
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Коментарі 1
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Тобто гімназія №4 не підходить під визначення "навчальних та дошкільних навчальних закладів із значною інтенсивністю руху і які потребують обладнання нерегульованих пішохідних переходів елементами примусового зниження швидкості та огородженням"? Жінку збили біля 4-ї школи і нічого. Чому тут дивуватися? Здається, тільки коли Поліщука чи Пустовіта на перехді хтось на капоті підвезе, тоді щось може й зміниться.
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