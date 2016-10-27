Луцькі «базарники», які ночують в контейнерах, просять відмінити демонтаж

Підприємці зі Старого ринку, які ночують у своїх торгових контейнерах через перспективу знесення, просять скасувати рішення виконкому щодо демонтажу.Про це стало відомо 24 вересня під час постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Голова правління «Бізнес-Волинь», підприємецьзауважив, що треба підходити до питання цивілізовано. Таким чином, він озвучив звернення від підприємців, які прохають скасувати рішення виконкому про демонтаж.За словами підприємця, в 2001 році міськрада надала дозвіл облаштувати торговий ряд із пішохідною зоною. Мовляв, тоді торговці за свої кошти зробили благоустрій.Однак депутати зауважили, що торгівля на тротуарі створює незручності.«На тротуар ніхто не дасть вам дозволу ставити і торгувати з тротуару», - засумнівався натомість депутатБіскуп відповіла, що тоді, коли починали встановлювати контейнери, тротуарів як таких не було. За її словами, 19 із 20 підприємців, контейнери яких хочуть зносити, готові співпрацювати.«Більш того, вони наголошують, що не проти надалі брати участь в облаштуванні території. Вони досі там ночують.. Вони просять всього-на-всього відремонтувати питання до того часу, коли буде розроблена концепція», - наголосила підприємець. Мовляв, торговці підозрюють, що страждають за «гріхи» організації, у якої орендували територію. Тому вони просять скасувати рішення про демонтаж.Проте депутати зауважили, що питання щодо скасування рішення про демонтаж вже винесли від іншої комісії, тож його розглянуть на сесії. Підприємці, у свою чергу попрохали, аби була можливість висловити свою позицію.